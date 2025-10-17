金鐘獎／敖犬感性「小時候從沒因入圍走紅毯」　棒棒堂解散15年重聚奪獎

記者蕭采薇／台北報導

由Lollipop棒棒堂共同參與的實境節目《來吧！哪裡怕》，獲得第60屆金鐘獎實境節目主持人獎。敖犬後續受訪時，再次感性表示：「我們小時候參加過大大小小頒獎典禮，卻從來沒有因為入圍走上紅毯過。」曾經他以為棒棒堂已經劃下句點，但如今得獎了，感覺是不可思議的事。

▲《來吧！哪裡怕》拿下「實境節目主持人獎」，（左起）威廉、王子、阿緯、朵拉、小杰、敖犬、小煜。（圖／記者李毓康攝）

阿緯在新聞中心訪問時，再次拿出「豬仔包」，笑說是老婆要他帶的，「剛好有個包，包中。」而小煜以《來吧！哪裡怕》拿下實境節目主持人獎，同時也以《不在我的世界當勇者》獲得實境節目獎，雙獎入袋也讓王子虧他：「看他穿什麼顏色內褲！」

威廉先前受訪時，曾透露六棒沒有講好服裝，但當天全都以黑色大V的造型出席，威廉笑說：「我們還是有點默契，所以才能拿主持人獎。」阿緯則說：「雖然沒說好，但大家心機都一樣。」

▲阿緯拿出「豬仔包」。（圖／記者李毓康攝）

阿緯日前剛過40歲生日，他透露拿到金鐘獎就是其中一個願望，「絕對是把最好的願望留給大家，今天得獎代表什麼？代表我們有這個命，代表評審還喜歡我們的幽默感。」而他們曾經解散15年，如今得獎是否可能有更多合體計畫？對此小煜說：「我們的感情不會有句點，如果還有機會繼續，我們絕對義不容辭。」

▲敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子不約而同穿上「深V裝」，笑稱默契還在，心機也一樣。（圖／記者李毓康攝）