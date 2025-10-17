劇本寫「丟一顆鳳梨」砸醒薛仕凌　劉若英幫求情換成蘋果

記者蕭采薇／台北報導

在電影《我們意外的勇氣》中，飾演初出茅廬廣告導演的薛仕凌，其中一幕劉若英必須要丟水果叫醒薛仕凌，導演在第一版劇本中寫著「鳳梨」，劉若英就跟薛仕凌邀功她有跟導演求情以免出人命，最後才改成丟蘋果。

▲《我們意外的勇氣》薛仕凌。（圖／壹壹喜喜提供）



那場戲是劉若英躺在病床上安胎，身為親密伴侶的薛仕凌因為白天工作晚上疲累睡到不醒人事，無法起床的劉若英就必須要丟水果叫醒薛仕凌幫她翻身。而原本劇本寫著「鳳梨」，在劉若英求情下才改成「蘋果」。讓薛仕凌嚇說：「好恐怖，不知道什麼時候什麼東西會丟過來？」



薛仕凌揣摩「導演」角色並不陌生，他在熱門台劇《影后》中飾演一心一意想要打造一齣得獎作品的導演，這次則在《我們意外的勇氣》中因為要討好業主而焦頭爛額的年輕導演。不過對於被問到自己當導演這個工作時，薛仕凌則認為每個人都有每個人適合的工作，目前他真的沒有想要跨足導演。

▲《我們意外的勇氣》薛仕凌。（圖／壹壹喜喜提供）

薛仕凌在接演這部電影時，他知道《我們意外的勇氣》導演游紹翔自己個人的故事，觀察入微的薛仕凌說道：「導演自己是一個很有自己風格的人，不過因為他不希望是一個被限縮的角色，所以我不會特別去模仿導演的講話、動作或是樣子，期待觀眾在觀賞《我們意外的勇氣》時有另外更深層的觀影體驗。」