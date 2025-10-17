珍妮佛勞倫斯拍戲首日就裸體！　導演當場要求「赤裸搏鬥」羅伯派汀森

記者蕭采薇／綜合報導

今年坎城影展備受矚目的作品之一，電影《去死吧，親愛的》贏得長達九分鐘的熱烈掌聲，該片由奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯，搭檔羅伯派汀森，飾演一對年輕夫婦。兩人第一天拍攝時，導演就要珍妮佛勞倫斯和羅伯派汀森裸體搏鬥。

▲《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯、羅伯派汀森上演狂亂性愛戲。（圖／車庫提供）

珍妮佛勞倫斯透露，她第一天來到片場時，導演琳恩倫賽就對電影的某個場景給出了非常具體的指導。在這個場景中葛蕾絲和傑克森在地板上扭動著身體，互相壓在對方身上，赤裸地進行著狂亂性愛。

珍妮佛勞倫斯回憶：「開拍前一天，琳恩（導演）給我和羅伯看了《如果……》裡的一幕，那幾個演員他們像老虎一樣互相攻擊，我們說：『好，可以』她接著說：『那你們能裸體拍攝嗎？』我們回答：『哦！好啊』那是我們進片場的第一天。」珍妮佛勞倫斯生動的描述和逗趣表情引起現場一陣笑聲。

▲《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯、羅伯派汀森，飾演一對年輕夫婦。（圖／車庫提供）

珍妮佛勞倫斯於今年喜獲第二個孩子，升格為二寶媽，當被問及孩子怎麼影響她的價值觀，和挑選劇本的標準時，勞倫斯表示：「有了小孩的確會改變一切，改變你的人生，這很殘酷也很難以置信，基本上會影響你的所有選擇，如果要工作我得在哪裡工作？何時工作？我原先不知道自己能有這麼多感受，而我的工作剛好需要很多情緒，他們開啟了我的新世界。」

▲《去死吧，親愛的》羅伯派汀森。（圖／車庫提供）

她接著表示：「幾乎像是心臟被重擊，變得很敏感。所以他們顯然改變了我的人生，往好的方向，在創造力方面也是。如果你想當演員，我非常推薦你生個小孩。」與女演員蘇琪沃特豪斯育有一女的羅伯派汀森也附和道：「最意想不到的是，她生了個寶寶會帶給你無價的能量寶藏和啟發，自從她誕生之後，我重振了對工作的態度。」

▲《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯。（圖／車庫提供）

擅長將小說影視化的名導琳恩倫賽透，露改編《去死吧，親愛的》時她決定由愛情的角度切入：「我想我從裡面看到了更多愛情故事，讓我有一個切入點，可以去發展、挖掘和探索。我也從自己身上提取了很多靈感，畢竟我也曾經歷瘋狂的婚姻；我爸媽無時無刻不在吵架，那場面有點荒謬，會吵一吵突然笑出來。在電影裡我有帶入一些自己的經驗。」《去死吧，親愛的》11月7日全台上映。