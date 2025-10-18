金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎於10月18日在台北流行音樂中心盛大舉行，入圍者有楊謹華、柯佳嬿、楊祐寧、張鈞甯、鍾欣凌、黃冠智、越南影帝連炳發等巨星，星光大道開始後掀起許多劇迷的高度期待。稍早，入圍最佳導演的阿Ken也登上紅毯現身。

▲阿Ken將角逐最佳導演獎。（圖／記者李毓康攝）

安心亞稍早在社群網站上發文，分享一系列與阿Ken的合照，除了雙方甜蜜對視之外，還有一張男方蹲下撫摸她肚子的照片，讓許多網友驚喜直呼「懷孕了嗎？」、「終於要公開了嗎」、「終於換你們了？」稍早阿Ken在紅毯採訪時也正面回應「跟昨天說的一樣，還是要看女方的回應。」

▲安心亞曬出與阿Ken的合照。（圖／翻攝自Facebook／安心亞）

阿Ken也分享與安心亞拍閃照的契機，笑說是「閒暇之餘中，有趣留做紀念的」，被問及兩人被網友拱「在一起」，他沈默了幾秒後回應「我努力，心亞也努力」，並沒有正面認愛。至於今天即將爭奪最佳導演獎，他坦言經過昨天之後，今天並沒有特別緊張，坦言自己會平常心看待。

