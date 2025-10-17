以為做夢被雞啄…陳喬恩睜眼「被老公親醒」　婚後偶像劇日常曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星陳喬恩早年主演《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等，成為許多人心中的經典台灣偶像劇女主角代表，近年事業重心轉往大陸，2022年和馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，去年在蘭卡威補辦婚禮。近日，夫妻倆登上陸綜分享婚後生活，透露老公某一天用親吻方式叫醒他，偶像劇般的現實生活，引起觀眾熱議。

▲陳喬恩與老公補辦婚禮。（圖／陳喬恩經紀人提供）

陳喬恩近日與Alan一起參與陸綜《天聲一對》的錄製，節目上有多對夫妻一起參加，像是鍾麗緹與張倫碩也是嘉賓之一，她在現場露出甜蜜笑容，透露老公近期做了一件讓她相當驚喜的事情，嬌羞的反應立刻吸引所有人的目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳喬恩分享與老公的偶像劇日常。（圖／翻攝自微博）

隨後，陳喬恩進一步表示，某一天自己正在睡覺，夢到有一個東西一直在啄自己的臉頰，她還伸手戳臉不斷演繹自己的夢境，沒想到這個情況不是夢境，而是Alan正在一口一口地親吻她的臉頰，用「小雞啄吻」的方式叫醒她。

▲陳喬恩分享與老公的偶像劇日常。（圖／翻攝自微博）

最後，陳喬恩講完故事後更是露出少女般的羞澀笑容，Alan則是寵溺地摸了摸她的頭，甜蜜的故事也讓所有嘉賓都忍不住連連驚呼，紛紛說道「偶像劇」、「王子吻醒公主」，而網友也忍不住留言「這就是嫁給愛情的樣子」、「比任何陳喬恩演過的偶像劇都甜」、「太美好了」，引起熱議之餘也登上微博熱搜排行榜。

▲陳喬恩分享與老公的偶像劇日常。（圖／翻攝自微博）