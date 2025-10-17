《許我耀眼》陳偉霆揭趙露思片場暖舉　「私下狂放閃」真實互動曝

記者黃庠棻／台北報導

趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》自開播以來持續霸榜LINE TV熱播冠軍，觀看次數迅速飆近300萬次觀看，最新收視高點則落在陳偉霆劇中私生子曝光，還遭到綁架，一度遭商業對手利用負面輿論打擊，不僅公司被奪走，父親也病倒。

▲趙露思、陳偉霆主演《許我耀眼》，持續霸榜LINE TV熱播冠軍。（圖／LINE TV提供）

四面楚歌之際，趙露思成為最堅強的後盾，替陳偉霆擋下媒體，還霸氣對外聲明「這孩子就是我的兒子！」穩住局面。兩人也在經歷風雨後，終於從互相欺騙、猜忌，到重新真心相愛。

私底下建立起好交情，陳偉霆透露趙露思私下貼心行徑，不只對現場工作人員特別好，經常請大家吃東西外，也會針對不同的演員送禮，分享「像我拍戲有脖子會前傾的毛病，原本她會拍拍我的背稍作提醒，但後來可能發現沒用，就買了一個背部矯正帶送我。」還誇趙露思真誠又敬業，稱讚連連。

趙露思飾演心機女主播「許妍」，以為陳偉霆飾演的富二代「沈皓明」真心愛她，因此不惜編造虛假身世也要嫁入豪門，殊不知落入男方圈套，雙方鬥智鬥勇也締造出許多名場面，例如兩人在婚姻基礎破裂後，仍一起出席拍賣會曬恩愛，機械式應酬片段飆出高點閱。

另外，趙露思戳破自身謊言，辭去主播職位轉行直播帶貨時遭受非議，反被豪門婆婆護航，也是觀眾相當喜歡的橋段之一。趙露思認為「許妍」這個角色個性既狠又堅持，尤其堅持到會為了達到目的拋棄一些情感，這部分和自己的個性不太相像，表示「情感的東西是很難以割捨的，如果是我自己遇到這種情況的話，應該早就坦白了。」

陳偉霆的富二代霸總角色「沈皓明」，因為一開始什麼都擁有，被網友利用名字諧音戲稱為「好命哥」，連他本人都在直播中自稱「好命哥」，但談起霸總角色，他起初其實非常抗拒，坦言「一聽到『霸道總裁』這四個字，感覺就沒有好事發生，很危險。」擔心容易被覺得油膩或是刻意。

後來，陳偉霆看到劇本後，認知到這不是普通的腹黑霸總，尤其後續還有喜劇元素，讓他覺得相當有趣，為了完成劇中的商務合作，和趙露思一起辦成芭比與肯尼、電影《暮光之城》角色接近目標人物時，令他感覺像是「史密斯夫婦」一樣有趣。

戲劇播出後，趙露思也狂讚陳偉霆個性好，像是少年般開朗，並說「這個戲應該會承包他這一輩子中所有的表情包，他演的霸總更有可愛的那一面。」兩人都直呼能跟對方搭檔非常幸運，陳偉霆甚至笑稱「如果這部劇可以拍一年多好，我覺得（許我耀眼）可以無限延伸，可以變成80集的連續劇。」

《許我耀眼》播出後趙露思與陳偉霆的演技也備受肯定，於LINE TV的點閱率亦持續攀升。《許我耀眼》LINE TV全集上架一次看。