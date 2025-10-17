金鐘60／節目類頒獎禮5看點！小S回來了…Lulu老公、前男友入圍修羅場

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者陳芊秀／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間正式登場，本屆正好是金鐘一甲子，加上眾多兼具話題性的熱門節目入圍，讓今晚的頒獎典禮格外受到各界期待。其中小S、蔡康永將合體現身頒獎典禮，還有韓團Super Junior隊長利特是首位入圍的韓星，主持人Lulu（黃路梓茵）與準老公陳漢典、前男友阿達各自都有節目入圍，《ETtoday星光雲》整理以下4大亮點，頒獎典禮千萬別錯過！

亮點1：小S暫離螢光幕8個月首登台！合體蔡康永

▲《康熙來了》於2016年停播。（圖／資料照／中天提供）

▲《康熙來了》小S、蔡康永將在金鐘60頒獎典禮合體。（圖／資料照／中天提供）

小S在2月痛失姊姊大S後無限期停工，儘管曾被媒體、民眾捕捉到私下身影，至今將近8個月都沒有公開露面，這次和派翠克主持的《小姐不熙娣》再度入圍綜藝節目主持人獎，給她極大鼓勵，也確定出席頒獎典禮，這次她第一次重新面對大眾。而且今晚她將與蔡康永一起登台，兩人主持《康熙來了》，以犀利風格轟動海內外華人觀眾，蔡康永更翻出10年前10月16日發文，原來這天是他當時告別《康熙》的日子，「原來，是10年前的今天，我說了再見」。兩人在金鐘60合體，別具意義。

亮點2：修羅場！Lulu跟準老公、前男友都有節目入圍

▲▼Lulu、陳漢典。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）

Lulu黃路梓茵今年憑《夜市王》和《綜藝大熱門》雙雙入圍「綜藝節目主持人獎」，而且《夜市王》是由她與前男友阿達，再加上美麗本人共同主持，而《綜藝大熱門》是由她與準老公陳漢典，以及綜藝天王吳宗憲共同主持。她更是節目類頒獎典禮的主持人，晚間光是綜藝節目主持人入圍者的座位區就已經是一大亮點，也令人好奇晚間有沒有精彩互動！

亮點3：韓星首度入圍！利特名字將出現金鐘獎

▲▼ ▲利特、李元日、温昇豪、江宏傑、 Judy主持實境節目《廚師的迫降:客家廚房》。（圖／讀者提供）

南韓男團Super Junior成員利特因實境節目《廚師的迫降：客家廚房》，成為首位入圍金鐘獎「實境節目主持人獎」的韓國藝人，拿下金鐘史上首例。他因為演唱會無法出席頒獎典禮，但事前透過客家電視台表達感激之情，表示入圍本身已是莫大的榮耀，並希望節目能獲獎，與團隊分享這份喜悅。

亮點4：黑馬綜藝《夜市王》5項入圍大贏家

▲▼ 《夜市王》冠軍出爐。（圖／緯來提供）

美食競賽實境節目《夜市王》是去年的黑馬綜藝，以全台夜市美食競賽為主題，播出期間引爆爭議，也有夜市人的熱血情懷，更掀起全台民眾朝聖夜市美食的熱潮。節目由Lulu、阿達與美麗本人聯手主持，一舉入圍金鐘獎節目類5個獎項，成為入圍大贏家，並且與《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》等老牌人氣綜藝一決高下，最後能否抱回獎項也受到外界好奇。

亮點5：金鐘表演「大娛樂家」5大經典綜藝重現

第60屆金鐘獎已經是一甲子的年紀，近年成長迅速的新生代主持人Lulu挑大樑主持，並將以「大娛樂家」為主題，帶來精彩的歌舞表演，其中將以舞台劇形式重現經典綜藝節目，包括《五燈獎》、《連環泡》、《超級星期天》、《綜藝萬花筒》以及《康熙來了》。且昔日「檳榔姊妹花」曹蘭與姚黛瑋、《紅白勝利》的董至成，以及「歡喜玉玲瓏」的福州伯許效舜，也將會一起登台，這些橫跨各世代的熱門節目，勢必勾起台灣觀眾回憶殺！

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

