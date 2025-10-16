ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「朴有天舊愛」黃荷娜被爆懷孕
超商限時「買1送1」懶人包
王齊麟老婆「公開超真實素顏」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

趙露思 周杰倫 威廉 范宸菲 于朦朧 孫德榮 小S 郁方

大巨蛋秀泰影城搶先開箱！7座特殊影廳創全台之最　一日限定半價體驗

記者蕭采薇／台北報導

「大巨蛋秀泰影城」將於17日正式啟動試營運，影城空間與特殊影廳於搶先公開！影城以全台最多特殊影廳、最頂級設備與獨家美學設計，重新定義影城新標準，繼日前開放部分場次線上預購後，即吸引大量影迷搶訂，勢必將為消費者帶來耳目一新的觀影體驗，更將樹立台北娛樂新地標。

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

大巨蛋秀泰影城進駐臺北大巨蛋園區影城棟2至5樓，總樓地板面積達3,000坪，設有 14座影廳、約1750席座位。其中包含全台獨家的ULTRA 4DX、SCREENX、以及Dolby Vision + Atmos 三大高規格特殊影廳，再加上全球首創的 Remmi Chair影廳，合計 7座特殊影廳，為全台之最。無論是多面環景的包覆感、4DX動態座椅的體感震撼，或Dolby Vision + Atmos的極致對比與全景聲沉浸音效，都讓影迷感受前所未有的五感衝擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

在空間設計與觀影舒適度上，大巨蛋秀泰影城更融入藝術與工藝的結合。Remmi Chair影廳採用芬蘭設計大師 Yrjö Kukkapuro 經典設計的人體工學椅，全球首度應用於戲院座席，從椅背弧度、支撐角度到材質選用，皆以「長時間舒適觀影」為出發點。

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

▲ULTRA 4DX結合「SCREENX」及「4DX」兩套電影系統。（圖／秀泰影城提供）

此外，全影城採用 Harman專業劇院級音響系統，透過精準調校與建築聲學設計，讓每一個細微的音效都能真實呈現，打造猶如親臨現場的沉浸式體驗。

ULTRA 4DX結合「SCREENX」及「4DX」兩套電影系統，每張動態座椅皆配備超過21種與電影畫面同步進行的即時互動特效，搭配270°全景沉浸式視野，讓觀眾徹底融入片中情節，創造極致沉浸的觀影享受。

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

▲大巨蛋秀泰影城將設立台北市最大的SCREENX影廳。（圖／秀泰影城提供）

繼去年由秀泰集團獨家引進SCREENX影廳後，廣獲全台影迷好評，如今大巨蛋秀泰影城將設立台北市最大的SCREENX影廳，為消費者帶來多元選擇。過往觀賞電影僅能聚焦於前方銀幕，然而「SCREENX」在電影的某些劇情時，可讓畫面延伸至影廳兩側銀幕，一口氣將銀幕延伸為270°的全景觀影，讓觀影者可透過眼角餘光觀賞到更多的畫面，達到包覆感十足的觀影體驗。

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

▲Dolby Vision + Atmos結合杜比視界（Dolby Vision）的卓越畫質與杜比全景聲（Dolby Atmos）的沉浸式音效。（圖／秀泰影城提供）

Dolby Vision + Atmos結合杜比視界（Dolby Vision）的卓越畫質與杜比全景聲（Dolby Atmos）的沉浸式音效，忠實呈現電影創作者的原始構想與情感張力，讓觀眾在每一幕畫面與聲音細節中，都能體驗如臨現場的震撼與真實，深入感受導演所構築的世界觀與敘事節奏。

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

▲大巨蛋秀泰影城搶先開箱。（圖／秀泰影城提供）

秀泰集團以「從電影開始，重新定義影城」為品牌理念，未來將在大巨蛋影城拓展多元娛樂型態，結合電影×直播×電競×演唱會等跨界內容，打造全方位沉浸式娛樂平台。為歡慶開幕，影城將於開幕前10月27日推出一日限定半價體驗活動，邀請影迷搶先體驗最新科技影廳魅力。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

大巨蛋秀泰影城

推薦閱讀

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開　曾替蔡依林改名

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開　曾替蔡依林改名

12小時前

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架

12小時前

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！被拍當街恩愛千億小開：讓長輩丟臉

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！被拍當街恩愛千億小開：讓長輩丟臉

14小時前

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！崩潰狂哭：第一次坐救護車

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！崩潰狂哭：第一次坐救護車

12小時前

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

12小時前

《RM》成員罹癌！證實：吃藥已12年　「睡10hrs狂打哈欠」病況曝光

《RM》成員罹癌！證實：吃藥已12年　「睡10hrs狂打哈欠」病況曝光

6小時前

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

8小時前

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光：難得大尺度 震撼2.1萬人

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光：難得大尺度 震撼2.1萬人

10小時前

郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！　整理公公衣櫃：果然家風嚴謹

郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！　整理公公衣櫃：果然家風嚴謹

10/15 11:28

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

10/15 09:39

38歲翁滋蔓打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

38歲翁滋蔓打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

14小時前

獨／沈玉琳親證尚未出院　復工期首度曝光免配對好消息超振奮

獨／沈玉琳親證尚未出院　復工期首度曝光免配對好消息超振奮

9小時前

熱門影音

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD
柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算

柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算
楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了
向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒

向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒
Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD
林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題

林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

《叫我驅魔男神》幕後花絮

《叫我驅魔男神》幕後花絮

《那張照片裡的我們》前導預告

《那張照片裡的我們》前導預告

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

看更多

【館長15萬交保】新北檢偵訊20分鐘結束：剛剛關了一下下

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前10

郭碧婷父證實罹肺癌　本人發聲曝體況：再活幾年沒問題

52分鐘前0

宋逸民、陳維齡號召50位藝人好友　北海岸淨灘留下愛的足跡

1小時前0

貝魯琪退讓！瑟麗絲戴《拿坡里的美麗傳說》　榮獲「義大利奧斯卡」搖身新女神

1小時前2

大巨蛋秀泰影城搶先開箱！7座特殊影廳創全台之最　一日限定半價體驗

1小時前0

李千娜婚紗照曝光！舞台劇搶先曝光婚禮場景　「笑容縫隙埋下了壓抑」

1小時前31

百萬網紅魚乾「開箱翻轉布丁」　試吃曝甜度1.5倍：不會再買！

2小時前0

台灣國際民族誌影展25週年慶！金馬導演沈可尚站台推薦　貴賓切蛋糕慶祝

2小時前10

林心如嫁霍建華「婚姻真實面曝光」　結婚9年認：鬧彆扭是情趣

3小時前0

豬大哥還活著！金馬影展《高雄有顆藍寶石》重現傳奇　翁倩玉隔47年重返大銀幕

4小時前0

零經驗！馬士媛《左撇子女孩》入圍金馬　最迷惘時刻接到戲「重新找到目標」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開
    12小時前3621
  2. 短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！
    12小時前247
  3. 「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！
    14小時前3222
  4. 剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！
    12小時前288
  5. TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動
    12小時前3017
  6. 《RM》成員罹癌！親口證實：吃藥已經12年 病狀「睡10hrs睡不飽」
    6小時前8
  7. 3啦啦隊女神出國脫了！
    8小時前4018
  8. 篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」
    10小時前188
  9. 郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！
    10/15 11:284
  10. 爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉
    10/15 09:391810
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合