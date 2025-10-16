ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「朴有天舊愛」黃荷娜被爆懷孕
許志豪幫翁鈺鈞戴戒指再度放閃　康康妙回「輓聯好好寫」全場笑歪

記者葉文正／台北報導

中視黃金綜藝《綜藝一級棒》邀來金曲歌后秀蘭瑪雅，出場時帶來經典老歌〈桃花鄉〉台語版，這是她首次詮釋這首作品。康康提及自己第一次聽〈桃花鄉〉是廖峻與澎澎演唱的國語版，「其實是先有國語版，後來才改成台語版。」而秀蘭瑪雅在演唱中加入R&B的轉音詮釋，讓這首老歌唱出全新風味，被讚「唱出桃花鄉的新生命」。

▲翁鈺鈞(左)、許志豪 CP互動恩愛甜蜜。（圖／中視提供）

▲杜忻恬(左)李子森 CP互動恩愛甜蜜。（圖／中視提供）

節目中許志豪也藉機宣傳與杜忻恬、李子森一同主持的新節目《唱歌給你聽》，正當康康、陳隨意、陳孟賢恭喜聲此起彼落時，許志豪打趣地說：「李子森削海了！」引發現場一陣驚呼，李子森急忙澄清「沒有啦」。許志豪再度向康康遞出節目邀請，還笑說：「早年沒機會遇到康哥，現在『晚年』要邀請一下。」康康也以諧音梗幽默回應：「那我的『輓聯』要好好寫。」全場笑成一團。

▲翁鈺鈞(左)、許志豪 CP互動恩愛甜蜜。（圖／中視提供）

▲翁鈺鈞(左)、許志豪 CP互動恩愛甜蜜。（圖／中視提供）

每一集節目中，藝人都很樂於挑戰不同歌路，像是陳隨意演唱〈碼頭惜別〉，曲風帶點阿哥哥味，讓康康聽了特別喜歡：「聽到這種歌就會想搖擺起來。」這也讓他回憶起過往在舞廳的時光，形容這類歌曲氣氛熱鬧又帶勁：「像〈墓仔埔也敢去〉、〈一見鍾情〉這種曲風，一唱下去就會有情侶下來跳舞，第二組、第三組、第四組接連登場，你唱一半還得趕快轉頭跟樂隊老師說要接哪首歌，整個過程好玩又緊張！」對康康來說那時的演出都是在練功夫：「這就是我的過去啦，現在比較少在外面走跳了。」

還有由「五告煩」郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳、吳建豪、沈建豪合唱經典名曲〈明天會更好〉，瞬間讓攝影棚充滿感性氛圍，許志豪更聽得眼眶泛紅，「聽到這首歌差不多是在小學，那時候電視頻道沒現在這麼多，收視很集中，每次看到那麼多大牌藝人集合一起唱，都覺得很感人。」康康也補充：「現在還有很多人翻唱這首歌，還會拿出來比較。」許志豪則認為「五告煩」的詮釋很出色：「你們五位根本唱出當年那五十位歌手的氣氛。」

而CP對唱也成為本集亮點，許志豪與翁鈺鈞帶來〈雪中花〉，互動恩愛甜蜜；許志豪還即興替翁鈺鈞戴上戒指，畫面浪漫，康康見狀笑言：「像之前漢典跟Lulu宣布結婚，憲哥還說要包兩百萬紅包」許志豪也趁勢追問：「那身為大哥，你要包多少？」康康則笑著閃避：「我孩子都還那麼小，哪有多餘的錢啦！」整集盡是歌聲與笑聲的《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視播出，中天娛樂台每週日晚間8點也能收看。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

李子森杜忻恬

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開　曾替蔡依林改名

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！被拍當街恩愛千億小開：讓長輩丟臉

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！崩潰狂哭：第一次坐救護車

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

《RM》成員罹癌！證實：吃藥已12年　「睡10hrs狂打哈欠」病況曝光

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光：難得大尺度 震撼2.1萬人

郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！　整理公公衣櫃：果然家風嚴謹

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

38歲翁滋蔓打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

獨／沈玉琳親證尚未出院　復工期首度曝光免配對好消息超振奮

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

《叫我驅魔男神》幕後花絮

《那張照片裡的我們》前導預告

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

