ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「朴有天舊愛」黃荷娜被爆懷孕
超商限時「買1送1」懶人包
王齊麟老婆「公開超真實素顏」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

趙露思 周杰倫 威廉 范宸菲 于朦朧 孫德榮 小S 郁方

許光漢帥臉燒傷自嘲：認得出來！　為《他年她日》狠摔多次不喊累

記者蕭采薇／台北報導

由許光漢與袁澧林領銜主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，對許光漢而言，也是一次難忘的極限挑戰，首次到香港拍戲的他獻出許多第一次，幾乎把「能做的都做到了」。從上山取景、海上漂流、飛天吊鋼絲，到首次留長髮、臉部翻模與特效燒傷妝，他笑說：「這真的是我第一次嘗試特化，不管上山還是下海還是空中，這部片好像能做的都做到了！」

▲許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝，與袁澧林的碼頭離別戲令人揪心。（圖／甲上提供）

▲許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝。（圖／甲上提供）

《他年她日》以「重力失衡、時間錯位」的世界觀，講述一段跨越階級與時空的史詩愛情，透過袁澧林飾演的優日區準醫生安晴視角，去訴說薯仔不平凡的一生，而許光漢飾演生活在長年區的「薯仔」，從年少到成熟甚至逐年老去，獻出從影以來最大年齡跨度。片中許光漢以不同長度的髮型來區分年齡階段，細膩詮釋獲眾多影評及業界人士大力稱讚。
 
而重力不同也因此誕生了男女主角的飛天浪漫名場面，導演龔兆平表示：「很早就直覺想要拍安晴飛翔的畫面，本來有想過讓安晴拉著薯仔一起彈跳在空中，拉近兩人距離，後來想到，讓安晴在伸手拉薯仔的一刻被風吹走，薯仔為了救她，一直把手伸向她追著跑，影射了他一輩子都在奮力追求著安晴所帶給他的：愛情、甚至理想。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝，與袁澧林的碼頭離別戲令人揪心。（圖／甲上提供）

▲《他年她日》因兩區居民重力不同，也因此誕生了男女主角的飛天浪漫名場面。（圖／甲上提供）

拍攝飛天戲時，袁澧林首次挑戰360度旋轉鋼絲與數層樓高的懸吊動作，她笑說：「雖然有點怕死，但吊起來飛的瞬間真的太好玩！」許光漢更親自建議在追逐時「摔倒再爬起」，讓這場戲多了掙扎與真實感。

導演龔兆平說：「監視器中看到他狠狠摔倒在地，再立刻爬起來往前追，馬上把薯仔對安晴的愛昇華不少。不過不是隨便摔一下就了事，還要配合攝影機的操作，那幾秒的鏡頭拍了很多次，他都親自上陣，不停地揣摩怎麼摔，沒有抱怨或覺得困難就放棄。」讚賞他敬業精神可佩。

▲許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝，與袁澧林的碼頭離別戲令人揪心。（圖／甲上提供）

▲袁澧林（左）在《他年她日》中吊鋼絲與許光漢拍攝飛天戲，雖然畫面唯美，實際拍攝過程卻相當辛苦。（圖／甲上提供）

而許光漢在片中為了救病重弟弟番茄以及一解兩地相思之苦，非天亮破曉的時刻冒險前往優日區取藥，在通過重力牆時被燒傷，犧牲小我的精神也讓許多影迷心疼不已。為了這場燒傷戲，特效化妝團隊於前置期特地從香港飛來台灣為他翻模，再雕刻出逼真的疤痕細節。

儘管特化過程長達數小時，許光漢仍全程敬業完成，「雖然悶熱又不能動，但化好妝後看著鏡子裡的樣子，會讓我瞬間變成那個角色。」有趣的是，從沒做過翻模的許光漢拿著自己的臉部翻模一臉不可思議，忍不住直呼：「認得出來！」

▲許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝，與袁澧林的碼頭離別戲令人揪心。（圖／甲上提供）

▲許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝。（圖／甲上提供）

首次在海上實景拍攝，也讓許光漢印象深刻：「原本以為會在棚內拍，結果是真的出海。那個搖晃感、浪聲、風聲都是真實的，整個人會更快進入劇本情境，非常加分。」他笑說，看見自己長髮造型的模樣也頗新鮮：「我從沒想過自己會留長髮，照鏡子的時候覺得有點陌生，但那種陌生感反而幫助我更貼近角色。」

▲許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝，與袁澧林的碼頭離別戲令人揪心。（圖／甲上提供）

▲《他年她日》許光漢與袁澧林的碼頭離別戲令人揪心。（圖／甲上提供）

至於觀眾熱烈敲碗的粵語版本，也確定將於10月17日起，在全台19間戲院上映，詳細場次可查詢威秀及秀泰影城粉絲團，而片商也特別加碼「曬票根抽好禮」活動，將送出限量男女主角許光漢與袁澧林簽名拍立得，《他年她日》全亞洲熱映中，更多電影資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許光漢他年她日袁澧林張艾嘉

推薦閱讀

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開　曾替蔡依林改名

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開　曾替蔡依林改名

12小時前

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架

12小時前

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！被拍當街恩愛千億小開：讓長輩丟臉

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！被拍當街恩愛千億小開：讓長輩丟臉

14小時前

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！崩潰狂哭：第一次坐救護車

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！崩潰狂哭：第一次坐救護車

12小時前

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

12小時前

《RM》成員罹癌！證實：吃藥已12年　「睡10hrs狂打哈欠」病況曝光

《RM》成員罹癌！證實：吃藥已12年　「睡10hrs狂打哈欠」病況曝光

6小時前

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

8小時前

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光：難得大尺度 震撼2.1萬人

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光：難得大尺度 震撼2.1萬人

10小時前

郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！　整理公公衣櫃：果然家風嚴謹

郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！　整理公公衣櫃：果然家風嚴謹

10/15 11:28

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

10/15 09:39

38歲翁滋蔓打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

38歲翁滋蔓打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

14小時前

獨／沈玉琳親證尚未出院　復工期首度曝光免配對好消息超振奮

獨／沈玉琳親證尚未出院　復工期首度曝光免配對好消息超振奮

9小時前

熱門影音

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD
柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算

柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算
楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了
向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒

向太「被認為偏心向佐」罕提小兒子向佑：慈母多敗兒
Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD
林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題

林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

容祖兒聽不懂他們笑點　被周深汪蘇瀧狂質問XD

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

《叫我驅魔男神》幕後花絮

《叫我驅魔男神》幕後花絮

《那張照片裡的我們》前導預告

《那張照片裡的我們》前導預告

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

看更多

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前10

郭碧婷父證實罹肺癌　本人發聲曝體況：再活幾年沒問題

51分鐘前0

宋逸民、陳維齡號召50位藝人好友　北海岸淨灘留下愛的足跡

1小時前0

貝魯琪退讓！瑟麗絲戴《拿坡里的美麗傳說》　榮獲「義大利奧斯卡」搖身新女神

1小時前2

大巨蛋秀泰影城搶先開箱！7座特殊影廳創全台之最　一日限定半價體驗

1小時前0

李千娜婚紗照曝光！舞台劇搶先曝光婚禮場景　「笑容縫隙埋下了壓抑」

1小時前31

百萬網紅魚乾「開箱翻轉布丁」　試吃曝甜度1.5倍：不會再買！

2小時前0

台灣國際民族誌影展25週年慶！金馬導演沈可尚站台推薦　貴賓切蛋糕慶祝

2小時前10

林心如嫁霍建華「婚姻真實面曝光」　結婚9年認：鬧彆扭是情趣

3小時前0

豬大哥還活著！金馬影展《高雄有顆藍寶石》重現傳奇　翁倩玉隔47年重返大銀幕

4小時前0

零經驗！馬士媛《左撇子女孩》入圍金馬　最迷惘時刻接到戲「重新找到目標」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開
    12小時前3621
  2. 短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！
    12小時前247
  3. 「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！
    14小時前3222
  4. 剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！
    12小時前288
  5. TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動
    12小時前3017
  6. 《RM》成員罹癌！親口證實：吃藥已經12年 病狀「睡10hrs睡不飽」
    6小時前8
  7. 3啦啦隊女神出國脫了！
    8小時前4018
  8. 篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」
    10小時前188
  9. 郁方老公「簽字筆修10年名牌包」！
    10/15 11:284
  10. 爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉
    10/15 09:391810
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合