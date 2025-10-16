許光漢帥臉燒傷自嘲：認得出來！　為《他年她日》狠摔多次不喊累

記者蕭采薇／台北報導

由許光漢與袁澧林領銜主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，對許光漢而言，也是一次難忘的極限挑戰，首次到香港拍戲的他獻出許多第一次，幾乎把「能做的都做到了」。從上山取景、海上漂流、飛天吊鋼絲，到首次留長髮、臉部翻模與特效燒傷妝，他笑說：「這真的是我第一次嘗試特化，不管上山還是下海還是空中，這部片好像能做的都做到了！」

《他年她日》以「重力失衡、時間錯位」的世界觀，講述一段跨越階級與時空的史詩愛情，透過袁澧林飾演的優日區準醫生安晴視角，去訴說薯仔不平凡的一生，而許光漢飾演生活在長年區的「薯仔」，從年少到成熟甚至逐年老去，獻出從影以來最大年齡跨度。片中許光漢以不同長度的髮型來區分年齡階段，細膩詮釋獲眾多影評及業界人士大力稱讚。



而重力不同也因此誕生了男女主角的飛天浪漫名場面，導演龔兆平表示：「很早就直覺想要拍安晴飛翔的畫面，本來有想過讓安晴拉著薯仔一起彈跳在空中，拉近兩人距離，後來想到，讓安晴在伸手拉薯仔的一刻被風吹走，薯仔為了救她，一直把手伸向她追著跑，影射了他一輩子都在奮力追求著安晴所帶給他的：愛情、甚至理想。」

拍攝飛天戲時，袁澧林首次挑戰360度旋轉鋼絲與數層樓高的懸吊動作，她笑說：「雖然有點怕死，但吊起來飛的瞬間真的太好玩！」許光漢更親自建議在追逐時「摔倒再爬起」，讓這場戲多了掙扎與真實感。

導演龔兆平說：「監視器中看到他狠狠摔倒在地，再立刻爬起來往前追，馬上把薯仔對安晴的愛昇華不少。不過不是隨便摔一下就了事，還要配合攝影機的操作，那幾秒的鏡頭拍了很多次，他都親自上陣，不停地揣摩怎麼摔，沒有抱怨或覺得困難就放棄。」讚賞他敬業精神可佩。

而許光漢在片中為了救病重弟弟番茄以及一解兩地相思之苦，非天亮破曉的時刻冒險前往優日區取藥，在通過重力牆時被燒傷，犧牲小我的精神也讓許多影迷心疼不已。為了這場燒傷戲，特效化妝團隊於前置期特地從香港飛來台灣為他翻模，再雕刻出逼真的疤痕細節。

儘管特化過程長達數小時，許光漢仍全程敬業完成，「雖然悶熱又不能動，但化好妝後看著鏡子裡的樣子，會讓我瞬間變成那個角色。」有趣的是，從沒做過翻模的許光漢拿著自己的臉部翻模一臉不可思議，忍不住直呼：「認得出來！」

首次在海上實景拍攝，也讓許光漢印象深刻：「原本以為會在棚內拍，結果是真的出海。那個搖晃感、浪聲、風聲都是真實的，整個人會更快進入劇本情境，非常加分。」他笑說，看見自己長髮造型的模樣也頗新鮮：「我從沒想過自己會留長髮，照鏡子的時候覺得有點陌生，但那種陌生感反而幫助我更貼近角色。」

