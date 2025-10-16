維基寫她76歲！潘迎紫霸氣回應：本來就不是嘛　親口回應「真實年齡」之謎

記者蕭采薇／台北報導

好久不見的「一代女皇」潘迎紫，應金鐘獎邀請，將出席18日戲劇類典禮擔任頒獎嘉賓。狀態保養得宜，對於「維基百科」寫她的年齡為76歲，媒體疑惑那並非她真實年齡，對此潘迎紫回應：「本來就（不）是嘛！」但對於實際年齡，她只回應：「年齡只是符號，主要看你的心態，熱愛生活、生活也會熱愛你。」

▲「維基百科」寫潘迎紫年齡為76歲，她也對「真實年齡」做出回應。（圖／三立提供）

1985年，她憑藉中視古裝劇《一代女皇》飾演武則天成為家喻戶曉的傳奇。潘迎紫笑說：「《一代女皇》剛好滿40年，金鐘也滿60年，娘家生日，我一定要回來祝賀。」她細膩的演技與絕美的螢幕形象，至今仍是台灣觀眾心中無可取代的傳奇，也讓第60屆金鐘獎更添榮耀與溫度，成為今年典禮最受矚目的亮點之一。

她透露自己在拍《一代女皇》前就皈依佛門。「疫情那三年大家都被關在家，佛堂也不能去，我就每天坐在電腦前，跟上師上課，反而修得比以前更多。」她說，修行讓她保持赤子之心，也讓她懂得「相由心生」的重要，「如果心裡老是想報復、算計別人，臉上就會顯現出來。」潘迎紫笑說，這就是她的凍齡之道。

▲潘迎紫憑藉中視古裝劇《一代女皇》，飾演武則天成為家喻戶曉的傳奇。（圖／三立提供）

當年拍《一代女皇》很辛苦，潘迎紫笑說：「導演說我坐上龍椅不夠威風，結果我就狂吃巧克力增肥，吃到腰圍30吋！導播還開玩笑說我像相撲選手。」她透露那段時間「巧克力吃到想吐還硬吞」，但成果驚人，「鏡頭上真的變得威風凜凜，觀眾都很喜歡！」之後為演出《一代公主》，她又在十天內瘦回苗條體態，「那是我演藝生涯最值得的一段。」



談起飲食，她說自己幾年前看見一段屠宰影片後，決定不再吃牛肉：「以前我最愛牛肉麵，特別是加酸菜，現在一口都不敢吃。」她平常喜歡希臘優格、堅果，也嚴格控制糖分，「以前吃巧克力像戒毒一樣難，現在放我面前都無動於衷。」

▲潘迎紫目前潛心修佛，認為「保持赤子之心」是凍齡之道（圖／三立提供）

第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將於10月17日與10月18日兩晚在臺北流行音樂中心盛大登場。典禮將於下午5時舉行星光大道、晚間7時正式揭開序幕，邀請全台觀眾共同見證年度影視盛事。