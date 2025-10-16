直擊／潘迎紫大秀二頭肌：很大塊喔！　上健身房被小鮮肉搭訕「事情大條」

記者蕭采薇／台北報導

好久不見的「一代女皇」潘迎紫，應金鐘獎邀請，將出席18日戲劇類典禮擔任頒獎嘉賓。16日記者會上，她穿著一身純白優雅修身洋裝現身，睽違多年再度現身媒體，凍齡模樣驚艷全場。潘迎紫保養得宜，現場更大秀二頭肌與腿部線條，笑說：「我做運動不是為了漂亮，是為了骨質不疏鬆！」

▲「一代女皇」潘迎紫回娘家，記者會上大秀二頭肌，還自豪的說「很大塊喔」。（圖／三立提供）

潘迎紫此趟擔任頒獎人，她16日現身笑說：「台灣是我娘家，金鐘邀請我，當然要回來！」多年未公開露面，這次現身引起現場媒體一陣驚呼。潘迎紫近年潛心修佛，原本規劃金鐘週期間進行為期一週的閉關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘迎紫說：「我本來那段時間要閉關，但跟金鐘時間撞期，我問上師怎麼辦，上師說：『你自己決定。』我就說，那我等金鐘結束三天後再閉關。」她笑著說：「閉關很嚴格，要戒食、戒水和禁語但金鐘邀我回娘家，我怎麼能不回來！」

▲「一代女皇」潘迎紫回娘家，為金鐘60盛典睽違多年登台。（圖／三立提供）

她透過運動保持身體健康和體態，潘迎紫透露，還在香港和美國健身房還曾被搭訕：「我看他穿新衣服來，比平常還帥，就心想『事情大條了！』但我都面無表情假裝沒聽到。」但她其實不排斥有新戀情，潘迎紫說：「看緣分吧！目前緣分還沒到。」

雖然修行多年，但潘迎紫仍對表演充滿熱情，坦言仍有戲劇邀約。「我很想演反派，但是那種外表看起來很正派、內心很壞的角色。」她笑說：「大陸粉絲都在催我，台灣劇本比較少適合我的角色，但我還是期待有新的挑戰。」

▲潘迎紫表示，堅持要走星光大道。（圖／三立提供）



談到金鐘當天造型，潘迎紫笑著說：「我堅持要走星光大道。」她透露戰袍是特地回香港訂製，「今晚十點還要再來定裝，我一定要漂漂亮亮見大家！」潘迎紫以雍容優雅的氣勢回歸金鐘舞台，不僅象徵台灣戲劇的世代傳承，也再度印證她「永遠的女皇」的魅力與風采。