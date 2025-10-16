阿喜5度確診！過2個月喉嚨還是超乾「運動到吐」急求助：食不下咽

記者潘慧中／綜合報導

阿喜（林育品）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她15日便在社群網站坦言，8月的時候曾經5度確診新冠肺炎，只不過，直到現在喉嚨還是超乾，「聲音一格一格裂裂的（每句話都氣泡音？）」

▲阿喜運動到一半就吐了。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



從字裡行間可以感受到，阿喜對自己的健康狀況感到相當無奈，「好像不是在感冒，就是在感冒的路上」，甚至連平常的運動都受到影響，「天天頭暈、食不下咽、肌肉狂掉，今天根本沒練多重就去吐…。」

▲阿喜8月時5度確診。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



儘管身體不適，阿喜仍保持一貫幽默風格，「還好練前有先壓幾張照片（威），其實吐完氣色也是蠻好啦。」即使身體狀況欠佳，她仍不忘以樂觀態度面對，展現真實又坦率的一面。

▲阿喜分享當天運動前的美照。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）



最後，阿喜也在貼文中半開玩笑地向粉絲求助：「請問我該去哪裡作法還是看醫生？回答我！！！」語氣中帶點焦急與無奈，也顯示她對長期身體不適的困擾。