3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

記者潘慧中／綜合報導

林襄儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她15日便在社群網站上傳和禾羽（舊名：張雅涵）、李芷霖等人一起去菲律賓潛水的照片，並曝光和晚上穿搭的對比畫面，吸引不少網友朝聖！

▲林襄（左二起）、禾羽和李芷霖到了晚上就穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



從Instagram限時動態中，可以看到林襄、禾羽和李芷霖等人早上的時候，一致穿上深藍色潛水服，全身都包緊緊。然而到了晚上，這3位女孩全部都火辣登場！

▲禾羽、李芷霖和林襄白天潛水時包緊緊。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



身穿灰藍色比基尼的林襄，以透膚紗裙輕輕圍繞腰間，再加上細緻的腰鏈裝飾，為整體造型增添幾分異國風情。細緻剪裁襯托出線條感，兼具夢幻與性感魅力。

▲林襄最近和朋友們一起去菲律賓潛水。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



禾羽選擇白色比基尼，正中間挖洞的剪裁辣露渾圓胸型，搭配同色系透視布料，簡約的綁帶設計讓造型更顯俐落與自信，呈現出自在、純粹的夏日氣息。

李芷霖則穿上墨綠色泳衣，搭配銀色項鍊與腰鍊，完美融合率性與女人味。深色系在夜色映襯下更顯立體，也讓整體畫面多了一份成熟韻味。