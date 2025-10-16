曾之喬拍一半「西裝男突上前脫口1句話」！穿超低胸…馬甲包不住上圍

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬與辰亦儒結婚約5年後，2月證實已低調產下兒子。事隔約7個多月，她前陣子暫時離家，飛去米蘭參加時裝周，並陸續分享在義大利拍攝的各種美照，其中近日在社群網站上傳的低胸街頭照，窈窕身材立刻吸引2.5萬人按讚！

▲曾之喬陸續分享在義大利拍攝的各種美照。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



照片中，可以看到曾之喬身穿藍綠色馬甲式連身褲裝，上半身採低胸抓褶設計，豐滿北半球呼之欲出，深邃事業線全露，勾勒出性感的肩頸線條。她在外面搭配寬鬆的皮革外套，營造出剛柔並濟的衝突感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾之喬辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



此外，曾之喬也在貼文中坦言，這次是她多年參加時裝周以來，第一次和不同的平面攝影師合作拍攝，「種種因為跨出舒適圈，感到既痛苦又幸福的心路歷程。」本來想好好寫一篇長文記錄，但最後還是作罷，「因為請問現在還有多少人會認真看社群上發的長文？」

▲曾之喬展現真性情。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



回憶起當時在科莫湖拍攝最後一套服裝時，天色已暗、下著毛毛細雨，曾之喬又餓又累，沒想到，「拍到一半，突然有一位穿著西裝端著披薩的義大利男士跟我說：『這個Pizza請你們吃。』是天使吧！」短短幾分鐘內，眾人開心分食完披薩，那位男士瀟灑地說「Ciao Bella」便回到餐廳工作，讓她感動直言「真帥呀義大利男人」！