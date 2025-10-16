告五人哲謙被恐怖喪屍撲倒！　團員被嚇壞：血都滴進眼睛了

記者蔡琛儀／台北報導

新世代天團告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》橫掃各大榜單，新歌〈將錯就對〉MV以末日為題，描繪戀人在世界崩毀後的生死離別，展現愛情的堅韌與無奈，片中還出現喪屍亂竄、鼓手哲謙慘遭撲倒的驚悚畫面。

▲告五人〈將錯就對〉MV邀請蔡凡熙、陳沛辰出演。（圖／相信音樂提供）

〈將錯就對〉MV由金獎導演殷振豪執導，邀蔡凡熙、陳沛辰主演，打造末日版愛情悲歌，鼓手哲謙還挑戰動作戲，笑稱：「太刺激了！」團員們則被群演逼真的喪屍妝嚇壞，「他們甚至把血漿滴進眼睛，真的太猛！」犬青打趣：「上次我被吸血鬼攻擊，這次換謙哥被撲倒，下一次該輪到雲安被踹飛了吧！」雲安笑回：「希望能對打一下！」

MV中，蔡凡熙與陳沛辰飾演情侶在沙灘上奔逃，拍完隔天雙腿痠痛。蔡凡熙笑說：「那些喪屍真的跑超快，我跑到快虛脫，只想放棄大喊：來吧！咬我吧！」他更爆料：「沛辰有一幕跌倒後索性不爬起來，結果喪屍演員還愣住，不知道該不該咬她，現場笑成一團。」MV裡兩人深情擁吻，讓雲安自爆看得姨母笑。

▲▼告五人新歌〈將錯就對〉MV以末日為題。（圖／相信音樂提供）

〈將錯就對〉的拍攝地點選在告五人2015年首次演出的PIPE Live Music，距今剛好十年。犬青感慨：「那是我們最初的地方，現在回來拍末日演唱會，像命運的輪迴。」她笑說：「當年覺得舞台很大，現在看起來竟然有點迷你。」雲安則表示：「觀眾太投入，真的像在開一場世界末日演唱會。」