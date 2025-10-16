ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蕭煌奇打開地獄門！用柔道精神自保　面對冒犯靠幽默回應

蕭煌奇進電影院、懂得投資股票，也上健身房訓練身體。經濟條件許可之外，也因他不想被自己的生理限制給束縛，「還是要想辦法做啊！」

▲蕭煌奇進電影院、懂得投資股票，也上健身房訓練身體。經濟條件許可之外，也因他不想被自己的生理限制給束縛，「還是要想辦法做啊！」

圖文／鏡週刊

蕭煌奇從小就學柔道，曾是國手。「精力善用，自他共榮」是柔道的基本精神，當中的意義，除了要以小搏大之外，更重要的，是益人也益己，和運動夥伴們一起發光發熱的核心精神。蕭煌奇果然是一個柔道的高手，他的柔道之道，不只存在於場中，也在他關心別人的態度，那的確是他的「自他共榮」。

而面對那些想要欺負他、作弄他的人，他也有足夠的條件保護自己了。蕭煌奇怎麼判斷什麼是冒犯？「問一些，明明你不用問都知道答案的那種白痴問題。最近有一個影片是盲人怎麼擦屁股，很多人就來問『老師你擦屁股會怎麼擦』，你怎麼擦我就怎麼擦啊！他們會故意想要問，那我就會避開，或是我就直接把這個人的帳號刪掉，」蕭煌奇清楚表明，「我不想要回覆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

好玩與不好玩之間當然有分際，雖然偶爾，邊界也會改變，蕭煌奇也在學，「常常有人說，老師你要不要炒一盤蝦仁炒飯給我？一開始，大家或許會覺得這很冒犯，現在我都覺得倒還好，我就會回，好啊等我，我去廚房練習一下。」或是他上羅時豐節目時玩射飛鏢，他笑：「我說，大牛哥你來戴眼罩，我來幫你指，右邊一點、左邊一點，大家想怎麼可能，那個趣味就出來了。」

蕭煌奇在今年世壯運帕拉柔道男子90公斤組競賽拿下金牌，他說畢竟不是亞運及奧運等級，「這是算是大家去玩的休閒活動。」而拿下金牌也沒在客氣。（世壯運組委會提供）

▲蕭煌奇在今年世壯運帕拉柔道男子90公斤組競賽拿下金牌，他說畢竟不是亞運及奧運等級，「這是算是大家去玩的休閒活動。」而拿下金牌也沒在客氣。（圖／世壯運組委會提供）

蕭煌奇的人生目標，從年輕時，就是好好把音樂做好。高中畢業後，他參加樂團，也開始寫歌，至今拿過4座金曲獎最佳台語男歌手獎、3座最佳台語專輯獎。他15歲完全失明，與他感情很好的家人，是他最大的支持力量。過去寫過〈阿嬤的話〉〈阿母的情歌〉，在新專輯則寫了一首〈姊啊〉給姊姊，寫歌的人，都想透過旋律去保留一些東西，可能是一時湧上的心緒，更可能是一些想被定格的畫面。

以前蕭煌奇在民歌西餐廳唱歌時，由上夜班的姊姊負責接送他。現在一家人依然住得很近，姊姊也是那個吆喝家中大小事的人，要回家拜拜、吃飯，都由姊姊發號施令。

蕭煌奇說，當他比較有在賺錢時，姊姊家裡的房貸，他就先還完了，「讓姊姊欠我，不是欠銀行。」當姊姊說要匯錢給他還錢的時候，蕭煌奇回，沒關係妳自己算清楚就好。但他快活自己可以使得上力：「其實家人有什麼好算的，我無所謂。」

他真的是一個惜情的人。因為家人住得近，所以互動很密切。「有時晚上沒有煮的時候，就打電話問家人，你家有煮嗎？今天有滷肉嗎？他們回有啊，我就過去吃飯這樣。」家人的情分要維繫，有時很難，有時又在一頓飯裡輕易被成全了。

造型：Claire@mercibywoo　化妝：@junyilai　髮型：@vancubex　服裝提供：ISSEY MIYAKE、tamen:、VATIC　眼鏡提供：Owndays


