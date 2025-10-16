「兇手復活7天」只是開場！《回魂計》媽媽聯手報仇背後…到底想講什麼？

文／潘慧中

《回魂計》以趙靜、汪慧君兩位母親找上神女，利用回魂秘術復活兇手張士凱為起點，展開一場為期7天、為女兒復仇的故事。然而這部劇最引人入勝的地方，並不在於「死者復生」的奇幻設定，而是由加害者、受害者、倖存者和被留下來的人所拼湊出的真相拼圖；復仇過程中，兩位母親也並非單純的報復，而是在正義的灰色地帶中掙扎猶疑，既是審判者，更隨時要面臨女兒可能才是加害者的天崩地裂。

「人跟人之間本來就沒有信任，有的就只有共同利益而已。」

張士凱說的這句話就像一面鏡子，折射出的不只是兇手的罪，更是整個人性的陰影，幾乎成了劇中每個角色行動的潛在動機。每個人的行動都在追求屬於自己的正義，但當一切行動都出於利益，信任關係自然岌岌可危，而倒數5分鐘的劇情反轉，更是這句話的印證。

但最殘酷的是，當人們深信自己在追求正義時，卻未察覺自己正被推上審判席。編劇透過短短9集的篇幅揭示，所謂的審判，有時並非懲罰他人，而是被迫直視自己的罪或真相。幾乎所有角色都難逃命運的審判：為了籌錢拜託警察偷運出張士凱的遺體，趙靜只能硬起來面對現實，找來記者撐腰，向公司討封口費；慧君也被迫正視婚姻的不堪，蒐集證據逼前夫交出所有財產；將朋友騙到班佧、還設法斬斷張士凱獲利來源的真真，在病床躺了長達5年；安琪終於坦白自己才是害真真變植物人、以及懷了兇手小孩的真相；張士凱媽媽以前是如何教小孩的，最終也自食惡果。這樣的設計層次分明，讓觀眾感受到報仇並非終點，而是一場對人性與道德的漫長考驗。

另外一個我覺得很值得讚賞的地方，是兩位母親復仇到最後並沒有被塑造成「聖母」般的角色，慈悲地原諒兇手（真的好險）。到了最後一集才會發現，整個報仇過程是一場大型企劃，開頭即拋出的核心概念，「最讓人痛苦的不是絕望，而是沒完沒了的希望。」她們不讓兇手爽快地陷入絕望，而是讓對方湧現源源不絕的希望後，又無情斬斷，這無疑是比死亡更殘酷的懲罰。

但《回魂計》想探討的或許不僅是復仇與審判，而是當面對惡與恐懼時，人究竟選擇成為沉默的智者，還是願意挺身而出的勇者？

「遇到危險是不是選擇沉默、自保、旁觀更像是一個聰明的選擇呢？做為受害者和倖存者，我明白一個道理，原來沉默和順從只會助長壞人的惡。所以我們開始反抗、逃跑、努力和外界取得聯繫。雖然在這個過程中，我們不斷失敗、被懲罰、被抓回來毒打，甚至最後，我最好的朋友為此獻出了生命。但是我們這種看似不聰明的選擇，其實已經在無形中凝聚成了一個力量，同時也是這個力量不斷激勵著我，讓我有機會、有勇氣求救。雖然只是一個小小的舉動，但是警方因此得到了線索和機會。智者沒有錯，只是這個世界需要更多的勇者。」

這段台詞是倖存者安琪的自白，但我認為在現實的黑暗裡，智慧或勇氣都各有代價。有人選擇沉默，是為了生存；有人選擇行動，是為了掙脫。而《回魂計》其實沒有明確指出哪一種更對，只讓我們看見：在面對惡時，任何選擇勢必伴隨著痛苦。要直視危機，就不可能毫髮無傷；而想守護所有的人，也終將在矛盾中失去一些東西。

