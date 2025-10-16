短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員劉宇寧和宋祖兒演出的《折腰》爆紅，隨後也推出短劇版，由岳雨婷、吳希澤主演，15日正式播出，號稱劇情會「忠於原著」，而由於原著尺度極大，不乏各種激情橋段，該劇在上線不到24小時內便遭下架，引發網路熱烈討論。

短劇版《折腰》由短劇圈兩大流量演員岳雨婷、吳希澤主演，共71集，每集長度為2至3分鐘，由於長劇版本因為過審緣故，刪減了大量原著中的激情戲碼，而短劇則強調會忠於原著，第7集就出現圓房情節，大量「浴池療傷」、「香藥強吻」、「紗帳纏綿」等親密戲，以及「用身體纏住你的心」等暗示性極強的台詞，引發了當地監管部門的關注。

▲短劇版《折腰》遭下架。（圖／翻攝自微博）



但在播出不到24小時內便突然下架，引發網路熱烈討論。該劇改編自同名小說，以竖屏模式呈現，每集長度為2-3分鐘。劇情講述了一個涉及替嫁、權謀與愛情的古裝故事，其中岳雨婷飾演的小喬因替姐姐嫁入魏府，與吴希泽飾演的將軍魏劭之間發展出的複雜情感糾葛。

不只如此，在微博上也以「短劇折腰尺度好大」迅速登上熱搜榜，在播出不到24小時內便突然下架，有人指出短劇劇情過度弱化原著中女主角「女諸葛」的智謀形象，轉而強調「媚態撩撥」等形象，遭批評有物化女性之嫌，目前該劇是否會進行內容調整後重新上線，仍有待進一步觀察。

