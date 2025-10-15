「越撞越大力」男歌手寫一夜情超大膽：健康理性去看待

記者蔡琛儀／台北報導

HowZ自舊東家畢業後，正式轉型為獨立創作歌手，相隔近4年終於將推出第二張創作專輯，首波新歌〈凌晨五點鐘〉以曇花象徵一夜情的瞬間美麗，更直白描寫慾望與依戀的詞句，坦率唱出「越撞越大力」、「快叫我Daddy」、「配合身體的顫抖」等大膽意象，他說：「凌晨五點差不多是我夜遊完、躺上床的時間，也是永遠最最最激情的時刻。」

▲HowZ推出新歌〈凌晨五點鐘〉描寫一夜情。（圖／皓室創意Light House提供）

HowZ坦言第二張專輯最難，因為必須在理解市場與自我轉變間找到平衡。他現階段不再執著於主題與風格，而是順從心流創作，「我在每次進入心流時，去把握宇宙隨機給我的禮物。」他表示〈凌晨五點鐘〉是觀察現代人曖昧與慾望交織的縮影，也是他面對真實自我的紀錄。

對於一夜情，HowZ以開放態度看待，認為應用健康角度去理解，「每個浪漫的深夜都有無限可能，也許會遇到老朋友、曾經的曖昧對象或一拍即合的人。」他坦言只要單身，若彼此喜歡、氣氛對了，就會順其自然發展，但強調：「情慾是很美好的存在，不應該伴隨衝突與矛盾。」

新歌延續他過往以花為意象的創作習慣，HowZ笑說自己小學時就是園藝社社員，人生第一朵種的是非洲菊，也常買花送朋友或裝飾家裡，「花對我來說本身就浪漫又有意義。」如今成為獨立音樂人，他除了包辦創作與製作，還要操心行銷預算，感性表示：「我的力量不大，是身邊的團隊完整了HowZ這個角色。」