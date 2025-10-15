快訊／34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」曾拍台灣觀光影片爆紅日本

記者蔡琛儀／綜合報導

去年才推出首張個人專輯的網紅創作歌手黃小玫，團隊今（15日）在她的臉書透露，黃小玫罹患罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」，最後不敵病魔辭世，享年34歲，消息一出震驚不少粉絲。

▲黃小玫罹癌辭世，年僅34歲。（圖／好韻多多提供）

黃小玫擁有清新脫俗的外型，日本偶像般的樣貌，並具有高學歷，她小學畢業後即赴加拿大唸書，大學曾到東京大學交換1年，上進的她，更在求學階段告一段落後，主動回到台灣再進修，最終考進台大公共衛生學院並取得碩士學位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以中、英、日三語創作的她，2018年以日語自創曲《我們在台灣見吧!》及「台灣燈會」主題曲《海與光》音樂影片開啟製作旅程，並於2023年以《24小時基隆》在「日本國際觀光影像節」榮獲最佳東亞影像獎。

[ 重要公告 (Important Notice) ] 致一直支持黃小玫SANDY HXM的朋友們：

我們懷著無比沉痛的心情告訴大家，小玫近期因身體不適住院治療，所面對的是罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」。即使治療過程極為辛苦，她仍保持積極正面的人生觀，勇敢地對抗病痛、不懈奮戰。

但非常地遺憾，上天還是帶著她化作最善良的天使。

小玫一直深深愛著台灣，這片美麗的土地賦予她靈感，也讓她創作出無數深得人心的音樂影像，將台灣推向全世界讓更多人看見。我們在此由衷感謝每位給予機會的貴人們、一路支持愛護她的粉絲朋友們，以及辛苦的合作夥伴們。因為有了您們的信任與陪伴，她才能將這份對音樂的熱情，化為一首首出色的作品呈現給大家。

我們深信她的創作及歌曲能夠繼續溫暖著所有愛她的人們，讓專輯《Appreciation》的精神陪伴著各位：「將心中說不出的感謝，對身邊的家人與朋友好好地說出來。」

願她的真誠與努力，繼續留存在我們的記憶與生活之中。

黃小玫團隊