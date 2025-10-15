舒淇「像洋蔥剝開自己」直視童年陰暗面　《女孩》幕後坦承：恐懼一直都在！

記者蕭采薇／台北報導

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結邱澤、9m88、白小櫻與「金馬獎最年輕影后」林品彤等實力派演員共同演出，對舒淇而言，《女孩》不僅是從影以來的重要里程碑，也是一場誠實面對自我、勇敢剖析內心的創作旅程，她坦言拍攝過程中，像洋蔥般把自己一層層剝開，直視記憶深處童年階段的陰暗面。

▲舒淇在《女孩》致敬恩師侯孝賢，以《千禧曼波》裡的基隆中山橋為景，帶出白小櫻與妹妹賴雨霏在夾縫中成長的苦澀。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》幕後花絮中，首度揭露舒淇在拍攝現場的創作心路歷程與指導細節。她說：「那些恐懼、被忽視的感受，其實一直都在，我選擇用電影把它們轉化成力量。」她也表示，原本只是單純在寫一個女孩的故事，但隨著拍攝深入，舒淇意識到這部作品屬於更多人：「這是獻給所有女孩的故事。」

▲舒淇導演處女作《女孩》拿下釜山影展「最佳導演獎」。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》由邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等人主演，組成跨世代的堅強演員陣容，最新曝光的花絮中可見身為國際級影后的舒淇，在片場親力親為、親自示範演出細節，從表情、走位到呼吸節奏都細心指導，幫助演員更投入角色情緒。白小櫻與9m88都坦言在舒淇帶領下「倍感安心」。從創作階段就全力相挺的邱澤分享：「跟舒淇導演一起工作非常有安全感，她很清楚自己要什麼，也懂得如何讓演員在現場放鬆。」

▲《女孩》邱澤。（圖／甲上娛樂提供）

首次挑戰劇情長片主角的9m88則表示，與舒淇合作是一段難忘的體驗：「導演非常親力親為，每一場戲都會仔細講解角色情緒、想法，甚至會描述角色眼中看到的景色，讓我們能完全進入情境。」飾演女孩「林小麗」的白小櫻回憶：「舒淇導演在現場永遠充滿活力，渾身散發正能量，跟她拍片很自在，加上導演指示很明確，可以很快抓到感覺。」飾演轉學生「莉莉」、史上最年輕的金馬影后林品彤也分享：「舒淇導演在現場每天都很chill，是我心中最棒的榜樣。」

▲《女孩》白小櫻、林品彤。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》以經濟快速發展的年代為背景，描述女孩在傳統與新時代夾縫中成長的故事，透過女性視角凝視那個矛盾時代，將個人生命經驗昇華為屬於所有女性的共鳴之詩。好人緣的舒淇號召金獎級幕後陣容傾力打造，此外正式海報巧妙融合舒淇對恩師侯孝賢導演的致敬，以《千禧曼波》裡的基隆中山橋為景，帶出白小櫻與妹妹賴雨霏在夾縫中成長的苦澀。

▲《女孩》9m88。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》將於10月31日在台搶先全亞洲上映。