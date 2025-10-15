ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

威廉閃兵後首受訪「準備賣房渡難關」
翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡
34歲歌手「罹罕癌逝」曾拍台灣觀光片
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張語芯 溫妮 于朦朧 向佐 郭碧婷 向太 小S 趙露思

振永、宋柏緯台韓雙帥加持！《那張照片裡的我們》談三角戀　李沐挑戰閱讀障礙

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，集結金鐘女星李沐、人氣韓星振永、宋柏緯共譜台韓青春三角戀，今（15日）正式宣布12月24日聖誕跨年檔上映，前導預告也首度曝光，三人情感交錯，映照出壓抑年代中，年輕人對愛與自由的渴望，震撼抗議場面扣人心弦，讓振永直呼：「看了起雞皮疙瘩！」

▲《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永、李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永、李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》集結金獎團隊打造，故事聚焦1977年桃園中壢，照相館攝影師賢英、韓國跆拳道教練金浩熙與熱血青年弘國之間的愛情與友情，三人的命運，因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變。前導預告充滿復古懷舊風，從20歲的青春無畏揭幕，前半段浪漫、後半段揪心，短短30秒引爆期待。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永、李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯（左起）、李沐、振永因拍《那張照片裡的我們》建立深厚友誼。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

王牌製作人「湯哥」湯昇榮首執導筒，拍片時曾數度流下男兒淚，對於新片即將上映，感性表示：「期待更多年輕朋友帶著父母、祖父母一起來電影院，回到1977年的生活裡，我們努力呈現經歷轉型期的台灣與世界！」他也特別提到本片是入圍16項電視金鐘獎的《茶金》幕後團隊再次集合，「我們上了合歡山，到了嘉南平原、中壢的街道與眷村，還有很多台灣的歷史建築與景點，完成了高難度的作品。」

導演鄭乃方則說：「我們不只是回望歷史，而是述說那份『相信的勇氣』，我想所謂的青春不只是年紀，而是仍然願意相信的心。這不只是他們的故事，也是我們的倒影。當燈暗下，銀幕亮起，你或許會看見── 那張照片其實也屬於你。」

▲《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永、李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯在《那張照片裡的我們》飾演熱血青年，前導預告中抗議場面扣人心弦。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐片中飾演有閱讀障礙的賢英，透過相機鏡頭看世界，她為電影苦學客語，挑戰極大，她說：「這是我鍾愛的故事，主角們的勇氣與信念給了我很多力量，期待能在電影院和觀眾見面！」宋柏緯在前導預告中彈吉他、跳舞樣樣來，他形容弘國是個「E人」，會演唱很多熱情又深情又激情的歌曲，對於電影安排在聖誕跨年檔，他開心回應：「感覺特別有意義，這是一部我自己也很想陪家人、朋友一起看的電影。」

▲《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永、李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲李沐在《那張照片裡的我們》飾演有閱讀障礙的賢英，透過鏡頭看世界。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

韓星振永首度參與國際合作，他透露自己每次讀劇本都熱淚盈眶，這次勤練跆拳道，動作戲也不少，前導預告中全黑造型和跆拳道服兩種LOOK展現不同面向的英姿，還大秀中文。電影中除和李沐愛情線令人動容，與宋柏緯間的友誼也是一大看點，前導預告可見他跟宋柏緯「一人彈吉他一人唱歌」的美好同框畫面，已被不少影迷網友稱讚「好香」，讓人更加期待電影全貌。 

▲《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永、李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲振永在《那張照片裡的我們》飾演來自韓國的跆拳道教練，穿著跆拳道服十分帥氣。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永日前在見面會上也搶先欣賞前導預告，感動直呼「雞皮疙瘩全起來」，他表示：「看完前導，我真的不曉得我們正片出來時會有多麼地更加精彩，好期待，有點緊張又興奮！」由於他來台拍片時碰到聖誕節，電影恰巧又安排在聖誕前夕上映，振永表示有憶起當時的時光，也期待屆時與台灣觀眾碰面，喊話：「請大家要等我喔！」

▲《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永、李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯、李沐在新片《那張照片裡的我們》重返1977年，電影充滿復古懷舊氛圍。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，打造出2025年最浪漫的台韓愛情電影，12月24日聖誕跨年檔全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

那張照片裡的我們振永李沐宋柏緯

推薦閱讀

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」　疑女兒高帥男友曝光

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」　疑女兒高帥男友曝光

14小時前

快訊／威廉閃兵後首受訪坦承六棒都沒當兵　「準備賣房子渡過難關」

快訊／威廉閃兵後首受訪坦承六棒都沒當兵　「準備賣房子渡過難關」

7小時前

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉…接著「點名她」永遠不合作

12小時前

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！　穩交尪4年…接地氣閃照曝光

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！　穩交尪4年…接地氣閃照曝光

8小時前

25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」　遭無限期停工

25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」　遭無限期停工

10小時前

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年　澄清謠言「砲轟樂天內鬼」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年　澄清謠言「砲轟樂天內鬼」

10/14 20:00

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　「只剩40kg」一講老闆阿信怕爆

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　「只剩40kg」一講老闆阿信怕爆

10/14 19:23

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機　向太認錯太溺愛：我一生的痛

10/14 15:46

陳德容81歲貴婦媽長住大安區！　領錢忘了拿：警察為何給我錢？

陳德容81歲貴婦媽長住大安區！　領錢忘了拿：警察為何給我錢？

15小時前

《許我耀眼》3演員是該劇導演！趙露思親姊前男友超大咖　神演技被讚爆

《許我耀眼》3演員是該劇導演！趙露思親姊前男友超大咖　神演技被讚爆

10小時前

向太爆郭碧婷「珍惜爸爸最後日子」！　郭爸爆病危首現身：有空來捻香

向太爆郭碧婷「珍惜爸爸最後日子」！　郭爸爆病危首現身：有空來捻香

9小時前

快訊／34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」曾拍台灣觀光影片爆紅日本

快訊／34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」曾拍台灣觀光影片爆紅日本

7小時前

熱門影音

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD
吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的
田中千繪唱〈國境之南〉影片掀回憶殺　記者：我有臨演《海角七號》欸

田中千繪唱〈國境之南〉影片掀回憶殺　記者：我有臨演《海角七號》欸
王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺

盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺
柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算

柯佳嬿金鐘三度對決楊謹華　坤達護妻放閃：百分百勝算
王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《大濛》正式預告

《大濛》正式預告

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

看更多

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

即時新聞

剛剛
剛剛
27分鐘前0

台足賽場驚見啦啦隊遭酸「丟臉」　小珍奶霸氣回嗆：遷怒啦啦隊才丟臉

36分鐘前10

前輔導長內內臺科大開講　學生搶拍合照

46分鐘前0

「皇后大辦桌」席開42桌圓滿成功 台上「阿妹、Jolin、謝金燕」都來了

58分鐘前0

喬任梁逝世9年迎38歲冥誕　父母發文悼念：還沒當夠你爸媽

1小時前30

周杰倫罕見「對快樂小夥伴撂重話」：一堆藉口！　還取關魔術師好友

2小時前132

于朦朧台北收魂法會倒數2天　孫德榮曝細節：是他在天上的模樣

2小時前0

資深男星10月連慶2節日「忙到連滾帶爬」　往返大陸當空中飛人！

3小時前21

北車大廳性侵案全台傻眼！　主播宋燕旻祭防身3招：一定要提高警覺

3小時前0

劉若英再入圍金馬影后「感覺像新人」　最怕走紅毯跪求：照片挑好看一點

3小時前10

陳美鳳私下0架子暖舉曝光！　八點檔女星秒懂「她被叫一姐」原因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」
    14小時前3420
  2. 威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」
    7小時前4842
  3. 爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉
    12小時前1810
  4. 37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光
    8小時前347
  5. 25歲男偶像遭毀滅爆料！偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」
    10小時前125
  6. 爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年
    10/14 20:002023
  7. 穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　一講老闆阿信怕爆
    10/14 19:231410
  8. 向佐弟弟罕見曝光！大鬧酒店還打司機
    10/14 15:46144
  9. 陳德容81歲貴婦媽長住大安區　領錢忘了拿
    15小時前128
  10. 《許我耀眼》3演員是該劇導演！趙露思親姊前男友親上場
    10小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合