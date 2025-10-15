ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
BLACKPINK大巨蛋快閃店曝光！
4個方法幫你培養「鈍感力」
小吳赴巴黎「行李離奇消失」
《紅蘋果樂園》馨子揭退圈真相！認：沒人找我拍戲　曾崩潰逃離片場

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星馨子（原名：樓安琪）出道超過20年，演出過多部戲劇，近年卻鮮少有新作品，面對外界疑問，她本人親自給出答案：「因為沒有人找我拍戲了。」她更在片中淚憶當年拍戲的辛酸，自爆曾因壓力過大，當眾「逃離片場」，將上百名劇組人員丟在原地。

馨子在影片開頭便單刀直入地回答了粉絲的疑問，她坦言：「你要說的簡單就是一句話，因為沒有人找我拍戲了。」她回憶，當年以素人之姿主演《紅蘋果樂園》，是因為製片人、也就是她後來的經紀人，想找一個「長得不是很漂亮」、「放在人群裡可能都不太起眼」的普通女孩來與劇中貌美的女二做對比，而她恰好符合這個形象。

▲馨子。（圖／翻攝自馨子抖音）

▲馨子2002年演出《紅蘋果樂園》女主角出道。（圖／翻攝自馨子抖音）

對於出道即巔峰，馨子坦言《紅蘋果樂園》就是她演藝生涯的頂峰，此後再也沒有角色的受歡迎程度能比得上「蕭晴」。但她並不認為自己是「走下坡」，反而覺得自己是從零開始，一步步學習如何成為真正的演員。

影片中，馨子情緒激動地回憶起一段改變她一生的經歷。當年拍攝《紅蘋果樂園》時，正值酷暑，從未有過拍戲經驗的她，因睡眠不足、加上被跳蚤咬得滿腿是傷，身心俱疲。在某天下午，她終於情緒崩潰，做了一件驚人的事：「我背上我的小書包，把帳篷後面那個門拉下來，走了。」

馨子獨自一人逃離片場，邊走邊哭，兩個多小時後才重新開機。當她回到劇組時，發現上百人的團隊頂著夏日高溫，竟然都在原地等她回來，沒有一個人責罵她。這件事讓她愧疚至今，而劇組的包容與專業，也成為她日後衡量自己的標竿。她哽咽地說：「他們對工作的態度、對我的態度，是我後來拍的每一部戲裡面，拿來提醒自己的尺子。」她也特別感謝《活佛濟公》系列，透露「白雪」一角原本戲份極少，是因觀眾的喜愛，才讓製作方在續集中加重戲份。

▲馨子。（圖／翻攝自馨子抖音）

▲馨子分享當年拍攝《活佛濟公》歡樂花絮。（圖／翻攝自馨子抖音）

影片的最後，馨子再次回應了粉絲最關心的問題：「為什麼我不做演員了？」她坦率地給出了答案：「因為沒有人找我演戲了。」她表示，雖然這個回答聽起來簡單粗暴，但卻是現實，隨著年紀增長、慢慢遠離演藝圈，被人遺忘是再正常不過的事。她回憶起年輕時對「失業」的巨大恐懼，嚴重到一部戲還沒殺青，就開始擔憂沒有下一份工作，每天焦慮地盯著手機，等待劇組的電話，那種心情至今仍記憶猶新。

然而，當馨子三十歲過後，戲約因年齡等因素變得越來越少時，成熟了的她意識到，原地踏步、被動等待一個可能永遠不會來的電話是不行的。於是，她開始嘗試拍攝Vlog，並感恩地在其中找到了新的熱情與喜愛。對於未來，馨子並未把話說死，她從未想過要宣告「再也不拍戲」，並樂觀地表示自己可以等待，未來總能演媽媽，甚至外婆的角色，選擇以一個輕鬆的心態，去迎接人生開放式的結果。

