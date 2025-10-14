楊祐寧曝「見71歲父親最後一面」　3個月天天陪讀聖經：會再相見

記者蔡宜芳／綜合報導

男星楊祐寧71歲的父親在今年6月發現身體不適，後來診斷出惡性腫瘤，於日前病逝。楊祐寧14日分享了數張父親的照片，以及父子合照，在社群發出長文表達思念，也透露見父親最後一面時的情景。

▲楊祐寧的父親於日前去世。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）

楊祐寧透露，某天自己接到母親的電話，得知父親又因為喝醉摔倒，被送到急診室。當時他剛收工，深夜趕往醫院，「看著你一副招呼客人的樣子在裡面拉大嗓門的說『欸楊祐寧來了～嘿嘿』感覺下一句就會接著講出『欸我最近跟他不太熟』。」

楊祐寧坦言，自己當下刻意不與父親交談，只選了個對方看得到自己的地方坐著，「為著（的）就是想讓你看到我不想看你⋯然後就看到你開始關心上大夜班的小護士辛苦了⋯」

▲▼楊祐寧和父親的相處關係就像朋友。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）

楊祐寧說，這三個月以來，他幾乎夜夜陪伴父親，禱告、讀聖經給父親聽，「我們一起看出埃及記的紀錄片，我跟你說你就像摩西，你要逃離法老的權勢。」他幽默形容父親穿著袍子、光頭坐著，倒像是法老本人，「然後我跟嘟幫你按頭按腳，你要我們好好服侍你，不然就拿鞭子抽我們，我們都笑了。」

對於父親這段時間以來的狀況，楊祐寧坦言一開始很惶恐，好不容易面對了之後，卻在提起信心與被擊敗之間來回，「這段時間就算失望，我們也要為了最小的事情歡欣喜樂，感謝，你有想感謝的事嗎？你說你覺得很幸福，我們家的關係從來沒有這麼親密過。」

▲▼楊祐寧分享父親生前的活潑生活照。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）

談及最後道別時刻，楊祐寧表示，他說父親是家中的「問題製造者」，總愛帶頭作亂，但他也認為父親是個很有福氣的人，「因為你一生為你自己所做的事情感到開心，你享受在你的工作裡面。」楊祐寧透露，最後他和父親就像兄弟一樣相望、擁抱，他也對父親說：「我知道我們會再見，因為這是我們心裡最美好的盼望。」字句滿是兒子對父親的深愛與感恩，也讓無數網友看了鼻酸。