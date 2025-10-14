坤達扮醜槓龜金鐘…柯佳嬿罕見放閃為尪抱屈！還原聚會楊謹華過程

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎將在18日登場，女星楊謹華與柯佳嬿在暌違5年後，將三度於金鐘殿堂上正面交鋒，爭奪視后寶座，為本屆金鐘獎掀起最大話題，先前兩人也在頒獎典禮前相約聚餐。今（14）日柯佳嬿出席媒體訪問時，也分享了雙方當晚的互動，更大方談及老公坤達。

▲柯佳嬿出席《童話故事下集》金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯佳嬿憑藉《童話故事下集》入圍金鐘獎最佳女主角，今（14）日出席Netflix金鐘入圍媒體訪問活動，被開玩笑問到與楊謹華聚會當晚「有沒有互抓頭髮」，她笑說「當然沒有」，強調聚會的話題「反而沒有聊到金鐘獎」，坦言「因為我們很快就會再見到，所以沒有刻意聊這個」。

▲楊謹華先前合體柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen、cheryllovel0ve）

坤達今（14）日現身活動時，大方放閃柯佳嬿「我老婆的勝算還是最大」。對此，柯佳嬿聽到老公的宣言也羞笑直呼「謝謝」，更大方談及坤達在《正港分局》裡的造型相當突破，同時也幫丈夫叫屈「他正港分局都弄成這樣，居然沒有入圍」。

▲坤達在《正港分局》有突破性的演出。（圖／Netflix提供）

此外，柯佳嬿與導演李念修、製作人黃薇夏、監製孫嘉騏都一致認為劉以豪沒有入圍金鐘獎是自己心中的遺珠，柯佳嬿說道「我很喜歡他演的角色，他很願意嘗試以前沒有出現過的面相」。至於柯佳嬿已有兩座金鐘影后寶座，這次對獎項是否還有期待，她笑說「心情一直都很隨緣，但獎座不嫌多」。

▲柯佳嬿出席《童話故事下集》金鐘入圍聯訪。（圖／記者林敬旻攝）