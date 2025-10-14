坤達沒入圍今天摸黑工作　老婆柯佳嬿入圍「她勝算最大」

記者葉文正／台北報導

人氣男團成員Energy謝坤達(坤達)今天出席愛盲基金會白手杖愛盲行動公益記者會，並體驗視障者的生活。而他的美麗愛妻柯佳嬿本次也入圍金鐘獎戲劇類女主角獎，且被《影后》林廷憶、楊錦華與謝盈萱包夾，情勢艱難，但坤達對老婆有信心，直說：「我有看《影后》，但我老婆的勝算還是最大。」

▲坤達今天擔任愛盲基金會公益大使。（圖／記者周宸亘攝）

對於老婆柯佳嬿再度入圍金鐘獎戲劇最佳女主角獎，坤達表示很替她開心，「我先關注完節目類獎項，聽到她入圍，立刻傳訊息恭喜她，但這次沒機會陪她出席，每年都有這樣的心情，希望做好節目給大家。」

▲坤達協助吳爺爺。（圖／記者周宸亘攝）

至於之前柯佳嬿兩度打敗楊謹華，坤達也認為：「很替他們開心，可以一起做下吃飯很棒的事，對我來說，愛的行動就是她在試衣服我能陪伴她，大家看到她星光禮服會很驚豔。」

▲坤達最看好老婆柯佳嬿得獎。（圖／ETtoday）

坤達一聽到老婆被影后》三位女主包夾，他想都不想就說：「肯定是老婆勝算高，他們約吃飯很正常，入圍前夕吃飯也很有趣，可以互相恭喜，他們本來就沒事，他們是好友，老婆很開心，因為她本就覺得這次演的《童話故事下集》沒有太大希望，因為《童話》比較偏輕喜劇，這次能入圍她很開心，只要得獎，她想她去哪裡就陪她去哪裡。

由於Energy頻傳傷情，坤達也提到，「我自己昨天才健檢，傷不少，四十多男團來說當然不容易，像我腰跟腿都有小傷，平常都要復健，前幾天都在低渣為檢察準備，自己各部分都不錯，醫生說我要注意吃東西腸胃問題。」

提到這次擔任公益大使，坤達拍攝時第一次才見到吳爺爺，敬佩他精神，他本來也不想出門，後來才突破自己踏出家門，拍攝過程有幫爺爺慶生，發現他愛唱歌，並笑了起來，我也學到問拍引報等技巧，體驗每件事需要很專注，視障者只能靠手鼻子跟聽覺，感知能力也會有提升。