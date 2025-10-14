待如親生女兒！楊懷民毛孩突病逝…淚曝最後互動：眼淚擦不乾

記者陳芊秀／綜合報導

72歲「歌仔戲第一小生」楊懷民淡出演藝圈，全心以救助流浪狗為主，已經將近10年沒有拍戲。而他沒有兒女，養了3隻愛犬，繼愛犬「甜甜」於兩年前離世，昨日（13）發長文，透露另一隻愛犬「雅雅」因急性腎衰竭病逝，因為事情發生太倉促，心情幾乎快崩潰。

▲楊懷民愛犬雅雅腎衰竭離世。（圖／翻攝自臉書）

楊懷民養了甜甜、雅雅、太巴朗，視毛孩如親生子女。他在文中沉痛表示，與雅雅相處9年9個月，雅雅年齡將近15歲，病情來得又快又急，讓他毫無心理準備。看著愛犬因腎指數飆高而受苦，他心如刀割，向上帝祈求：「祢可以讓我受苦，但是請不要讓我的孩子痛啊！」且愛犬雅雅住院期間，只要一沒看到他身影便會焦急尋找，捨不得愛犬孤獨害怕，他陪著毛孩在籠子裡度過一整夜，父女情深溢於言表。

在醫師告知雅雅可能撐不過兩天後，楊懷民便緊急將牠接回家中。他摸著愛犬溫柔說話：「雅雅不要害怕……上帝會把妳抱在懷裡。」淚水忍不住滴下來，他擦不乾，只好趕快轉身，怕毛孩無法放手離開，承諾自己會堅強。他感性寫下：「把拔不跟妳說再見，因為有一天，我們會在天堂相見。」

▲楊懷民淚曝最後互動。（圖／翻攝自臉書）

楊懷民曬出多張與雅雅相處的生活照，在戶外公園的草地上，他掛著燦爛的笑容，溫柔地握著雅雅的前腳。他透露雅雅不愛拍照，但是卻會笑著給他拍。其中一張是他與雅雅的最後告別，雅雅彷彿只是沉睡一般，他配字寫道：「把拔永遠愛妳，也知道妳愛把拔，我們不哭，天國相見！」

▲楊懷民透露雅雅不愛拍照，但總會笑著給他拍。（圖／翻攝自臉書）