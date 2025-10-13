理想混蛋遇驚人騙局！　遭「霸王硬上弓」全員嚇傻了

▲理想混蛋推出新歌。（圖／何樂音樂提供）



夯團理想混蛋今年邁入成軍8週年，2025年更創下新里程碑首度站上台北小巨蛋，將於11月1、2日連續兩天舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，演唱會進入倒數三周，團員們祭出驚喜大禮新單曲〈祝你生日快樂〉來歡度成軍快樂。

〈祝你生日快樂〉這首歌源自去年團員們特地為主唱雞丁準備的生日驚喜，當時鼓手可沛與兩位吉他手阿哲、建廷，用極短的時間完成詞曲創作、親自獻聲演唱，並在雞丁從頭到尾毫不知情的情況下，將音樂與影像拍攝製作完成，驚喜上傳社群，成為了真摯友誼的證明，在這值得紀念的八週年，理想混蛋決定正式製作，並加入了雞丁演唱的全新段落，成為了4人共同演唱的版本。

這次拍攝MV則是用一場騙局來設計理想混蛋，唱片公司特別以專訪通告為由，向4人提出工作邀約，團員們事前還針對擬好的訪綱做足功課，當天工作人員還特別找來好友寶賤擔任訪問主持人，一切看似正常的訪問結束後，忽然MV導演現身對著團員表示，所有一切都過程全都是拍攝MV的過程，現在要開始對嘴、現場要搭設場景道具、緊接著大批攝影團隊、燈光、美術組人員都紛紛進場，從原本少數幾人的採訪，忽然地變成如此龐大陣仗的影像團隊，讓團員們當場嚇瘋。

首度攻蛋大秀進入緊鑼密鼓最後籌備，好奇目前備戰心情？雞丁瘦身有成：「最近努力在調養身體，可能因為前半年太認真在瘦身減肥，總共瘦了十公斤，最近覺得體力需要補強一下。」更打趣說：「雖然沒辦法像天后蔡依林一樣九點半睡覺，但是有盡力養成比較好的生活作息，畢竟也三十歲了！一邊維持運動、一邊上發聲課、還有密集的練團綵排，希望可以保持良好的聲音狀態登場，也提前打好了流感疫苗！」

