阿湯哥爆籌備「不可能的婚禮」！想飛出地球結婚　外媒曝超狂細節

好萊塢巨星湯姆．克魯斯（Tom Cruise）與古巴女星安娜．德．阿瑪絲（Ana de Armas）戀情穩定。外媒《RadarOnline》報導，2人打算舉辦一場「前所未有」的婚禮，創意程度堪比《不可能的任務》特技場面。消息人士透露，這對熱戀中的情侶正考慮在水底或太空中舉行婚禮，象徵他們勇於挑戰極限、熱愛冒險的共同特質。

知情人士指出，雖然湯姆與安娜尚未正式訂婚，但克魯斯已經構思起一場「超越想像」的婚禮。他長年對太空探索著迷，甚至希望能成為首對在外太空結婚的夫妻。另一個構想則是「高空誓言」，2人於跳傘時在半空中互許終身，力求讓儀式與眾不同、令人難忘。

據了解，現年63歲的湯姆克魯斯向來對私人生活相當低調，與37歲的安娜戀情也一度成謎，直到今年7月被媒體拍到2人在美國佛蒙特州牽手出遊，才首度確認戀情。報導指出，自年初相識後，雙方關係迅速升溫，加上彼此對於冒險、浪漫與自由的共鳴，使他們幾乎「一路衝向婚禮」。

外界形容，這場「太空或水下婚禮」若成真，勢必將成為娛樂圈最具話題性的盛事，也再度展現「特技狂人」湯姆克魯斯無懼挑戰的個性。

