嘻小瓜花蓮救災被當面嗆「作秀」　氣炸還原真相：物資還我們買的

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人嘻小瓜近日前往花蓮投入災區志工行列，不時會透過社群分享現場狀況。怎料，他11日卻被一位婦人當面嗆「作秀」，他為此氣得直說「不要只用自己的角度來看所有的人事物。」

▲嘻小瓜近日在花蓮協助救災。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜表示，自己在休息時，突然被一名阿姨指責：「不要再作秀了，把鏟子拿起來鏟兩下我看看！」對方還直接把鏟子遞到他手上，讓他當下相當錯愕。雖然他配合照做，但情緒卻很難消化，於是回應對方：「阿姨，不好意思，我沒有在作秀。如果妳沒看到我做什麼，請妳不要這樣說。」

嘻小瓜解釋說，在婦人出現前，他其實已經連續發了三個小時的物資，而且物資還是他和朋友親自購買、扛到災區的，當下他只是回到休息區短暫放鬆、跟朋友開玩笑聊天，沒想到被誤會偷懶。他透露，該名阿姨又質問：「我就是沒看到你啊！」於是他反問：「我來這裡四天，你來幾天？」對方回答三天，他便語重心長地說：「如果妳沒有看到，就不應該用這樣的口氣說話。」

▲嘻小瓜透露自己被誤會作秀。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

後來，嘻小瓜準備去拿手套再繼續幫忙鏟土，沒想到婦人竟主動道歉：「弟弟，不好意思，阿姨剛剛說錯話了。」但嘻小瓜還是感到很委屈，回道：「妳一把年紀了，怎麼可以不經過大腦就造謠？」他也表示無法接受這樣的私下道歉，「妳今天罵我作秀，是罵整個全部的人都聽到，那妳道歉卻只跟我一個人道歉、只有我一個人看到，到底憑什麼？如果真的有不認識我的人，他就會誤會。」

嘻小瓜強調，災區裡每個人都有不同的工作分工，不是只有拿鏟子挖土才算幫忙，「像是發便當、送物資、按摩志工都很重要。」他最後也激動表示：「我不知道這阿姨是誰，我真的超討厭以老賣老的情緒，如果你有認識個阿姨，請你把她帶走。」