破天荒創舉！BLACKPINK下週要來了　高雄6大地標點燈迎接

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團BLACKPINK即將在下週末來到高雄世運開唱，高雄為迎接4位女神降臨，12日重磅宣布自10月13日起連續7天 (每晚17點半至22點半)、高雄六大指標性地標，將同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，邀請樂迷共同迎接這場年度盛事。

▲BLACKPINK二度站上高雄世運。（圖／Live Nation Taiwan提供）



BLACKPINK將於10⽉18、19⽇震撼登上⾼雄世運主場館，舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG》。她們此次演出將寫下「史上⾸組⼆度登上⾼雄世運舞臺的女團」紀錄，為迎接她們的到來，主辦單位Live Nation Taiwan首度破天荒打造前所未有的城市行銷企劃「LIGHT UP高雄IN PINK」。

▲迎接BLACKPINK抵台倒數，高雄6大地標點燈迎接。（圖／Live Nation Taiwan提供）



預計從10月13日起連續7天 (每晚17點半至22點半)在高雄六大指標性地標，同步點亮代表 BLACKPINK的粉紅色系燈光，邀請樂迷共同迎接這場年度盛事。除了全城響應，從左營高鐵站到演唱會當日場館周邊更特別打造多項限定裝置，包括3D巨型《DEADLINE》LOGO、特製拍照背板、專屬路燈旗等，營造粉絲必拍打卡點，讓觀眾不僅能朝聖萬眾矚目的回歸演出，也能留下專屬回憶，一起見證這場全球樂壇最夢幻的時刻。