金曲級吉他詩人超搶手！　萬芳和2大咖歌手搶著合作

▲ 「吉他詩人」董運昌和萬芳合體彩排。（圖／新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

臺北捷運公司去年慶祝北捷30周年舉辦民歌活動，點燃樂迷熱情與回憶，今年適逢民歌50周年，邀請胡德夫、馬毓芬、丁曉雯、金智娟、靳鐵章、董運昌、蘇來、許景淳、殷正洋、李建復、萬芳、徐哲緯、許蒲生等13組歌手，18日於大安森林公園音樂臺及草地廣場舉辦《搭捷運聽民歌》演唱會，日前歌手進行彩排，「吉他詩人」董運昌多次獲得金曲獎肯定，更是業界吉他大師，蘇來、靳鐵章、萬芳得知他也參與演出後，都搶著想合作，成就各自的限定演出。

▲▼ 蘇來、靳鐵章搶著和「吉他詩人」董運昌合作。（圖／新視紀整合行銷提供）



運昌與靳鐵章相識35年，緣起於前者獲大學城冠軍，後者擔任合輯製作人，退伍後，董運昌在音樂路途上曾感徬徨，當時知名音樂公司經理靳鐵章，借鑑國外演奏專輯熱潮，助他發行台灣首張指彈吉他專輯《聽見藍山的味道》，並引薦至旗下獨立品牌，正式開啟「吉他詩人」的音樂旅程，而靳鐵章對首次在大安森林公園演出充滿期待。

萬芳得知董運昌參與，立刻敲定合作，原僅一曲〈抉擇〉，彩排時因吉他聲太迷人，竟加碼合唱〈怎麼能〉，睽違十年再度攜手，近年來喜歡探訪古蹟名勝旅遊的蘇來，剛從義大利旅遊回來，他笑說領隊也是民歌支持者，從羅馬返回義大利的兩小時旅途中，一行人進行了系列民歌演唱，民歌五十演唱會後就表示想與董運昌合作，沒想到這麼快就心想事成，兩人將合作〈偈〉等歌曲，蘇來也說：「這次吉他不僅是伴奏，更像是用吉他跟我對唱。」