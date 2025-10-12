邱宇辰濕身炸出超兇巨肌！　「破尺度上空」哥哥王子反應曝光

▲ 邱宇辰曝光單曲寫真照片。（圖／百鴻揚娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

邱宇辰出道20年，首度推出個人單曲〈CINDER KISS〉（餘燼之吻），作為獻給粉絲的20週年紀念大禮，今搶先曝光兩張單曲寫真照片，照片中他赤裸上身躺在床上，大秀結實臂膀，引來無限遐想；另一張則是濕髮造型配白色貼身上衣，濕身效果讓白上衣呈現半透明質地，壯碩胸肌若隱若現，性感指數破表。

▲邱宇辰大展結實身材。（圖／百鴻揚娛樂提供）

邱宇辰新歌〈CINDER KISS〉單曲寫真一共推出兩種版本，其中豪華版限量520套，於10月10日當天預購一開放便瞬間被搶購一空，速度之快連他本人都始料未及，他笑說：「我自己的都還沒下單也！」為慶祝邱宇辰出道20週年與首支個人單曲上架，海內外粉絲自發串連應援，橫跨北京、上海、杭州、台北、台中、高雄等多個城市，打造「邱宇辰城市地景」。

巧合的是，邱宇辰的哥哥王子邱勝翊近期也推出了個人單曲，被問到兄弟是否會互相比較時，邱宇辰笑說：「其實還好啦！兩首歌風格完全不一樣，他就是包得很緊，我就是穿得很少，哈哈哈！」他也透露其實兩人都有互相聽對方的作品，並給予意見與鼓勵。「那時候我給他聽，他就說你這首歌就是『帥歌』啊，我說對啊，是帥哥啊！另外一種的帥哥啦！」

