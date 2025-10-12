101國慶煙火見「鏟子超人」！籌辦內幕超感人 賈永婕揭缺席災區原因

記者潘慧中／綜合報導

台北101於10日舉辦國慶煙火秀，董事長賈永婕卸下重責大任後，她12日凌晨透露箇中巧思，「我們用雷射光排出『鏟子超人』——他代表所有前往災區、無私奉獻的超人們。」

賈永婕坦言，她和老公這次因為過敏無法參與救災，但身邊許多友人都前往花蓮幫忙，「而且不只去一次！」有朋友買不到早上的車票，就選擇晚上出發，在火車站旁的民宿過夜。讓她印象深刻的是，「原本1000元的住房費，老闆說只收500，因為前幾天有人放下3萬元，要贊助這些超人們。」這樣的善意接力，她聽完十分感動，「為什麼我們台灣人這麼有愛、這麼溫暖、這麼可愛！」

賈永婕還感性分享志工之間的互助精神，「到了志工站，如果分配到比較遠的工作地點，馬上就有『小蜜蜂』摩托車志工出現！」據她了解，志工之間甚至會在群組裡隨時通報需求，「如果有人需要水或食物，小蜜蜂就會立刻整裝出發，把物資送到鏟子超人手中。」

為了致敬這群平凡英雄，賈永婕立刻向團隊提出：「國慶那天，我想要有鏟子超人出現！」雖然準備時間短暫，工作人員仍努力用雷射光做出成果，「他代表所有前往災區、無私奉獻的超人們。有人拿鏟子，有人拿聽診器，有人拿對講機，有人騎摩托車奔波，挖土機開路。他們都叫鏟子超人」，她想藉此表達對這些人的感謝。

賈永婕臉書全文：

我就是要鏟子超人！

前兩個星期，有一些批評「鏟子超人」的聲音，我簡直不可置信。

這些人或許不知道，這些鏟子超人們，是真正的台灣英雄。

這次我和老公都因為過敏無法參與，但我身邊許多鐵人朋友都去了，而且不只去一次！

有人買不到早上的車票，就乾脆晚上出發，到火車站旁的民宿過夜。

原本1000元的住房費，老闆說只收500，因為前幾天有人放下三萬元，要贊助這些超人們

到了志工站，如果分配到比較遠的工作地點，馬上就有「小蜜蜂」摩托車志工出現！

我的朋友說，他的小蜜蜂是一位30歲的小姐，台北上班族，利用休假特地南下光復，而且已經來第二次了，真的帥翻了！

他們有群組，如果有人需要水或食物，小蜜蜂就會立刻整裝出發，把物資送到鏟子超人手中。

天啊，超感動為什麼我們台灣人這麼有愛、這麼溫暖、這麼可愛！

這種無私的情操，應該可以申請金氏世界紀錄了吧！

我立刻跟團隊說：

「國慶那天，我想要有鏟子超人出現！」

時間很短暫，我們就努力去做。

於是我們用雷射光排出「鏟子超人」——他代表所有前往災區、無私奉獻的超人們。

有人拿鏟子，有人拿聽診器，有人拿對講機，有人騎摩托車奔波，挖土機開路。

他們都叫鏟子超人。

謝謝你們的付出，

鏟子超人代表著希望與力量，代表著台灣精神。

TW 因愛而強，堅韌同行。

#台灣加油