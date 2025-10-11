李玟過世2年...帳號遭登入公布私訊　姊姊心痛發聲：請尊重逝者與生者

記者蔡琛儀／綜合報導

天后李玟（CoCo）2年前辭世，許多粉絲至今仍相當思念她，近日有網友表示自己的新手機號碼，竟然能登入李玟的音樂平台帳號，並公開收件匣中大量粉絲發送的感人私訊截圖。稍早李玟二姊李思林發文呼籲：「我懇請大家，尊重逝者與生者，我和家人一直在努力處理CoCo身後的各項事務，希望能給她一個平靜的告別。」

▲▼ 李玟生前的音樂帳號被網友意外登入，並公佈私訊內容。（圖／索尼音樂提供、翻攝自微博）

李思林發文表示，深知每一位粉絲對CoCo的愛與不捨，「那些未被打開的私信和評論，是大家心中未說完的話語。」經過平台檢查後，此次事件是因為團隊為藝人帳號綁定的手機號碼被電信公司重新發給新的使用者，好在後來順利解決，「本來以為前唱片/經紀公司之前操作的團隊應已註銷了所有自媒體或音樂帳號，真沒想到會發生此次的問題！」

李思林感慨表示，妹妹離開後曾被AI濫用，還有各種不實謠言，「從那年夏天至今，我和家人不得不一次次站出來澄清，甚至通過法律途徑維權。也因網絡謠言將一名造謠者告上法庭，最終法院判決對方道歉並賠償。這讓我深感網絡環境的影響有多麼巨大。」

▲李玟二姊李思林發文。（圖／資料照／記者黃克翔攝、翻攝微博）

她再次呼籲外界：「我懇請大家，尊重逝者與生者，我和家人一直在努力處理CoCo身後的各項事務，希望能給她一個平靜的告別。也呼籲各平台建立更完善的逝者帳號保護機制，讓類似事件不再發生。並感謝歌迷朋友一直以來的關心與支持。」

平台客服也表示，李玟的工作團隊先前用來綁定帳號的手機號碼，在停用一段時間後，被電信公司進行再次發給新的用戶。由於原團隊未在號碼停用前解除綁定帳號，導致新用戶取得該號碼後，能夠透過驗證碼直接登入原帳號，已在第一時間聯絡該號碼的使用者進行解綁，並著手處理問題。