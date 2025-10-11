廣播金鐘獎倒數3小時　吳怡霈預告「有特別演出」：熱鬧感人

記者蔡琛儀／台北報導

「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今（11日）晚在「臺北流行音樂中心」登場，今年共有253家業者、1,113件作品角逐榮耀，最終138件作品入圍、競逐30個獎項。其中，「國立教育廣播電臺」以19項入圍成最大贏家，「警察廣播電臺」則以15項緊追其後；特別貢獻獎由廣播前輩廖江化（藝名廖江華）與倪蓓蓓獲得，表彰兩人對廣播領域的長年付出與貢獻。

▲ 林哲修、吳怡霈擔任「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」主持人。（圖／記者黃克翔攝）

典禮主持棒由「ICRT」資深DJ林哲修與吳怡霈共同擔綱，彩排記者會上，吳怡霈與林哲修展現默契，兩人即興用音效重現廣播劇現場，吳怡霈說：「廣播金鐘走過一甲子，我們準備了特別演出，光想到就覺得感動。」她透露晚間典禮上，將與「旺福樂團」攜手大合唱，預告保證熱鬧感人。

兩人還重現經典「音效橋段」，吳怡霈用芹菜模擬骨折聲，笑說這是向特別貢獻獎得主廖江化致敬，「沒想到我最貼身的道具竟然是芹菜！」兩人為培養默契深夜排練，林哲修笑稱雖然主持28年仍緊張，「好在有怡霈在旁邊，我就安心多了。」

▲兩人預告將在典禮上帶來精彩演出。（圖／記者黃克翔攝）

典禮將在晚間7點正式登場，開場表演「穿越60年的聲音旅行」為亮點，兩位主持人將與嘻哈歌手韓森聯手，融合VCR與現場演出，以「一天的聲音軌跡」概念串連歷年經典節目，用幽默節奏帶觀眾穿越時光。