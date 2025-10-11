白鹿驚爆罹患不明疾病！1個月暴瘦4kg　哽咽淚認找不出病因：很絕望

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星白鹿演出《周生如故》、《臨江仙》成為新一代陸劇女神，近日她在新劇《莫離》殺青現場，公開透露自己罹患不明疾病，導致體重一個月內從原本47公斤驟降至43公斤，身體狀況一度令人擔憂。

白鹿10日在殺青現場，首度公開透露今年8月時罹患不明疾病，出現持續性頭痛、頸椎不適等症狀，並伴隨嚴重乏力及食慾驟降，在生病期間曾輾轉多個科別就醫，包括頭皮科、神經科及骨科等，進行了CT、核磁共振等多項檢查，始終無法確診病因，165公分的她短短一個月內暴瘦4公斤。

▲白鹿透露得了不明疾病。（圖／翻攝自微博）



因為西醫找不出原因，最終白鹿轉往中醫治療，在針灸結合西藥治療下，病情才逐漸好轉。在康復過程中，白鹿坦言曾感到「無力與絕望」，但粉絲的支持成為她對抗病魔的重要力量，數度哽咽表示：「看到粉絲們對自己的愛，看到支持的貼文，就又有力氣繼續堅持下去。」此外，家人的陪伴也給予她極大支持，其中哥哥更多次陪同往返就醫。

對於選擇在康復後才公開病情，白鹿解釋是不想讓粉絲擔心，秉持「報喜不報憂」的原則，也因此整個8月幾乎沒有和粉絲互動見面，也藉此呼籲大家要重視身體健康：「該吃吃該喝喝，適時休息！」當天她貼心準備了上千份應援食物回饋粉絲，讓人相當感動。

