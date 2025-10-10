ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金鐘國蜜月片拍到妻子…緊急下片
國道下午再一波車潮「9路段易塞」
顏正國冥誕…李千娜連三天弔唁
《哆啦A夢》電影客語版胖虎配音員是他！　入圍廣播金鐘…真面目曝光

記者蔡琛儀／台北報導

第60屆廣播金鐘獎將於10月11日揭曉，去年以《原客．好滋味》抱回主持人獎的謝國玄，本屆再度入圍「教育文化節目獎」，除了是主持人，他也是個專業配音員，曾為《機動戰士鋼彈00》、《哆啦A夢：大雄與夢幻三劍士》胖虎客語版配音，談到入圍喜悅時表示：「我們做節目不是為了得獎，而是相信只有族群共榮，社會才會前進。」

▲▼《原客．好滋味》主持人之一謝國玄。（圖／客委會提供）

▲《原客．好滋味》主持人之一謝國玄。（圖／客委會提供）

《原客．好滋味》由客委會製播，以食物為入口，連結原住民與客家文化，讓不同語族在可親、可口、可學的節目中對話。謝國玄坦言節目初心，是讓兩個被忽略的語言族群「手牽手」說自己的故事。他提到：「過去常說客語在急診室、原民語在加護病房，這句話提醒我們語言流失的迫切。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

錄音過程也充滿趣事與反思，謝國玄回憶，曾到部落學一句撒奇萊雅語「阿弟弟愛（小小的）」，他用「弟弟很矮」記憶，卻發現空耳可能冒犯族人，從此改以敬意學習。他說：「那一刻我真的理解到學語言不只是發音，還有尊重。」

▲▼《原客．好滋味》主持人之一謝國玄。（圖／客委會提供）

▲謝國玄曾幫哆啦A夢電影擔任客語版「胖虎」配音。（圖／客委會提供）

他笑稱入圍後的小儀式感是「換個髮色讓心情更好」，也期盼《原客．好滋味》持續成為跨族群交流的聲音餐桌，讓理解與共融成為日常。

