印度35歲歌手「疑車與牛相撞」送醫11天離世！　曾為人民發聲引不捨

記者張筱涵／綜合報導

印度知名歌手兼演員拉傑維爾·賈萬達（Rajvir Jawanda）因交通事故傷重不治，於10月8日（當地時間）在喜馬恰爾邦辭世，享年35歲。消息曝光後，粉絲、政界人士與音樂圈紛紛表達震驚與哀悼。

▲拉傑維爾·賈萬達離世，享年35歲。（圖／翻攝自Instagram／rajvirjawandaofficial）



根據《BBC Punjabi》報導，拉傑維爾·賈萬達於 9月27日騎乘摩托車行經喜馬恰爾邦索蘭區時，疑似與牛隻相撞失控，導致嚴重頭部與脊椎傷勢。儘管送醫搶救長達11天，最終仍因多重器官衰竭不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拉傑維爾·賈萬達出身於警察家庭，父親任職於旁遮普邦警局，他本人在成為歌手之前，也曾在警界服務9年，儘管身為警員，他對音樂的熱情從未熄滅，常在夜班結束後進錄音室錄製歌曲或參加演出，2014年以單曲〈Munda Like Me〉出道，以結合現代節奏與旁遮普民謠的風格迅速走紅，特有的文化自豪與真摯情感深受年輕族群喜愛。他的YouTube頻道擁有超過90萬名訂閱者，音樂影片累積播放數以百萬計，代表作〈Kangani〉更被視為旁遮普音樂圈的經典之一。

拉傑維爾·賈萬達以「清白形象」著稱，從未捲入任何醜聞或爭議，堅持讓歌曲遠離毒品、暴力與幫派等題材，並以傳遞愛、希望與文化認同為核心理念，不僅是一位歌手，也曾出演多部旁遮普電影，展現多才多藝的一面。私下的他熱愛重機與冒險，常在社群平台分享騎乘BMW探險車穿越北印度山區的影片與照片，旅途中甚至偏好露營過夜而非入住飯店。

事故發生後，許多粉絲在社群媒體上哀悼之餘，也怒斥印度道路安全問題，呼籲政府改善基礎設施，以避免更多悲劇發生。另外，除了音樂與表演，拉傑維爾·賈萬達也積極參與社會運動。2020年印度政府推行爭議性的農業改革法案，引發全國農民抗爭，他親赴現場聲援，透過社群媒體呼籲粉絲加入行動，並登台發言，用民謠歌曲為農民打氣，被譽為「用歌聲為人民發聲的歌手」。

拉傑維爾·賈萬達的突然離世在旁遮普音樂界留下巨大空缺，許多政要與藝人紛紛悼念。旁遮普執政黨「普通人黨」（Aam Aadmi Party）資深領袖曼尼殊·西索迪亞（Manish Sisodia）在X上發文表示：「他那充滿靈魂的歌聲，將永遠迴盪在旁遮普的每一次心跳中。」前邦首席部長阿馬林達·辛格（Amarinder Singh）也發文指出：「他以熱情與真誠的嗓音感動無數人心，旁遮普音樂界失去了一位真正的藝術家。」