林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

記者黃庠棻／台北報導

《2025無限影展》於今（9）日正式啟動，由臺北市政府勞動局指導、臺北市勞動力重建運用處主辦、公視承辦，以推廣身心障礙者就業平權為核心，今年邁入第七屆。本屆影展以「感受、交流、擁抱不同；邀請你，我們一起」為訴求，期盼透過影像讓社會大眾更理解、包容與支持身心障礙者。

▲林予晞擔任《2025無限影展》代言人。（圖／公視提供）

記者會由臺北市政府勞動局副局長梁蒼淇，與今年入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎、本影展代言人林予晞，以及多位無限大使共同揭開序幕。

影展自10月23日到11月2日於臺北三創生活園區5樓Clapper Theater星光廳及Clapper Studio展演廳放映，精選9國11部身心障礙議題電影、紀錄片、動畫，其中，特邀「臺灣首席3D導演」曲全立執導的《台灣超人》為開幕片。影展自10月9日起開放免費索票，歡迎民眾踴躍參加。

林予晞於公視《我們與惡的距離》第一季中飾演暖心社工師宋喬平，在劇裡回應發病中的林哲熹（飾知覺失調患者應思聰）說「為什麼是我？」即興發揮的臺詞「可能因為你比較勇敢」獲得劇迷大量的關注與討論，被視為是療癒人心的金句。

接獲邀請擔任代言人，林予晞義不容辭一口答應，她表示「從《我們與惡的距離》體會到更多不一樣的觀點，跟接觸他者的方式與角度。」在修讀社會學研究時，醫療社會學老師提出「如果這個世界上，從頭到尾的設計沒有樓梯，只有斜坡，那麼腳不方便的朋友，還算是有障礙嗎？」這一題就讓她整個人宇宙大爆炸，直呼「到底正常的定義是誰定義的？這個典範、框框有沒有移動的機會？」所以今天她決定在大熱天戴上眼鏡、穿上冬裝來呼應訴求。

代言《無限影展》，林予晞坦言「這不只是電影放映，更是真實生命的交流，我們常常用理性去理解一個人，但更多時候，需要的是用心去感受。當我們願意交流、願意擁抱不同，就會發現世界其實可以更溫柔、更有力量。」

不僅如此，林予晞也提到，自己在表演工作中，最在乎的就是如何透過角色傳遞情感；而《無限影展》正是用電影把差異化為共感，讓觀眾與故事中的人彼此靠近。最後，她也呼籲更多人走進戲院「邀請你和我一起，用一部部電影，打破偏見，擁抱多元。因為我們一起，才會更完整。」

除了代言人林予晞之外，今年重磅邀請各領域意見領袖擔任無限大使，號召青年與社群共同參與，有《哇賽心理學》Podcast主持人、心理師Nana、YouTuber CHAIRMAN椅人、自閉症藝術家吳起良、腦性麻痺創作者左邊女孩，以及遲緩兒母親暨資深教師沈雅琪（經營《神老師&神媽咪》粉專），他們將透過不同領域的影響力，傳遞「我們一起」的精神，推廣身心障礙就業平權。