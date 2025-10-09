韓女星尹到怡連假親赴花蓮救災　見暖心一幕哽咽了：我想哭

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中韓女星尹到怡也透過IG發文，分享自己投入救災行列的心得感想。貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚，同時也有不少人留言大讚「人美心也美。」

▲尹到怡到花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

尹到怡表示，自己是在中秋連假期間前往災區，當時雖然假期已近尾聲，但現場依舊有很多人自發地來幫忙救災。而她在從花蓮車站轉搭火車時，更遇到了一位暖心的計程車司機，對方在得知她將前往光復幫忙後，便堅持免費載她一路到目的地，讓她覺得很感激。

▲尹到怡分享救災心得。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）



在抵達災區後，眼前的景象讓尹到怡感動不已，她描述，現場大人小孩都在一起鏟泥、搬食物、送飲料，甚至還有小朋友在路邊灑水，幫大家把滿是泥巴的鞋子洗乾淨，為此她忍不住讚嘆：「這邊的每個人的行為令我想哭。」她坦言，這趟旅程，或許是她在台灣生活以來最疲勞的時刻，但也最充實。尹到怡表示，雖然自己能幫上的不多，但能在溫暖的地方出一點力，讓她覺得很感恩。