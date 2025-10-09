死語復活！宇宙人方Q爆「昔0204電話盛況」：公共電話被打壞

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人成團21年，將在12月20日於台北小巨蛋開唱，演唱會全面升級2.0版本，以「電話亭」為概念結合復古摩登元素，小玉透露自己對電話亭一直有幻想：「我會聯想到超人換衣服，好像撥神秘號碼就能穿越時空。」團員們也聊到，最緊張的通話經驗竟是打去同學家被爸媽接起來，「真的會想直接掛電話！」

▲ 宇宙人將於12月20日在台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

演唱會概念影片中，宇宙人也透過電話亭回到1986年。若真能穿越時空，阿奎想打給爸媽表達感謝，小玉則想對過去的自己說：「一切都會好的！不用太在意眼前遇到的困難，當你度過困難，最後會變成更好的事發生在你身上。」隨後又笑補一句：「還要記得買台積電！」方Q也打趣要提醒媽媽「趕快買房」。

談起公用電話回憶，方Q爆料：「以前0204專線很夯，但電話費太貴，大家都跑去公用電話打，結果0、2、4都壞掉。」沒想到拍攝當天的道具電話2、4兩顆鍵也壞掉，他打趣說：「害我剛要打0204都不能打。」小玉補刀：「充滿賀爾蒙的少年一定打過！」全場爆笑。

▲▼ 宇宙人演唱會主題是「電話亭」。（圖／相信音樂提供）

演唱會門票將於10月18日開賣，詳洽拓元售票系統，遠傳電信推出v粉獨家活動，購買vivo指定機款可獲17日的優先購票序號，數量有限、送完為止。