呼叫音樂節！陳綺貞、田馥甄、麋先生、告五人11/1、11/2大都會公園卡司齊聚

▲今年秋天最受矚目的大型音樂盛事「呼叫音樂節」進入30天倒數，主辦單位今日正式公布「雙女神 X 雙天團」四組重量級卡司的演出日期與時間，為樂迷揭開最期待的驚喜！（圖／呼叫音樂節提供，下同）

今年秋天最受矚目的大型音樂盛事「呼叫音樂節」進入30天倒數，主辦單位今日正式公布「雙女神 X 雙天團」四組重量級卡司的演出日期與時間，為樂迷揭開最期待的驚喜：包括兩大女神陳綺貞、田馥甄，以及超人氣天團麋先生、告五人，史無前例的夢幻陣容，將於11月1日至11月2日週末在新北大都會公園輪番登場，帶來最震撼的舞台演出。

雙女神陳綺貞、田馥甄於兩日壓軸登場！

陳綺貞：樂迷等了超級久的文青女神陳綺貞將在11月 1日晚上9點登台，睽違許久未於台灣音樂節演出，9月底剛受邀前往大巨蛋首次於棒球場演出，跨世代的魅力讓粉絲已開始揪團準備應援。

田馥甄：將於11月2日晚上9點壓軸現身，以獨特「田氏美聲」橫跨主流與獨立的Hebe田馥甄，7月甫結束《田調》巡迴演場會，相隔四個月將再為秋夜獻上最動人的舞台。

雙天團麋先生、告五人降臨呼叫音樂節 演出時間大公開！

麋先生：11月1日晚上6點，現場還有渲染力爆棚的麋先生，早已是樂迷心中傳奇。團內貝斯手以諾千金誕生後，近日以諾夫妻和麋先生乾爹們送寶寶的第一個禮物—全新單曲《散散步》，邀請樂迷們來大都會公園散散步、聽聽歌。

告五人：11月1日晚上8點10分告五人將上台帶領全場大合唱，他們近期不只現身小巨蛋擔任嘉賓，10月至11月也將巡迴至香港、日本等地。告五人呼叫那些要命的傻瓜們齊聚大都會公園，勢必掀起音樂節最高潮！

演出時間表亮點

• 麋先生｜11/1（六）18:00－18:40

• 告五人｜11/1（六）20:10－21:00

• 陳綺貞｜11/1（六）21:00－21:50

• 田馥甄｜11/2（日）21:00－21:50

主辦單位指出，本次陣容是「呼叫音樂節」今年最夢幻的卡司，消息公布後立刻在樂迷之間引爆話題。許多觀眾已經把握預售階段搶先卡位，隨著倒數30天進入最終衝刺，已進入最後販售階段，許多觀眾早已搶先卡位。尚未入手的樂迷務必把握機會，以免錯過這場年度唯一的音樂盛會。呼叫音樂節兩日的完整卡司演出全陣容已完整揭曉，樂迷們可於呼叫音樂節官方社群查看完整名單，提早鎖定喜愛歌手、樂團的演出時段，規劃屬於自己的「呼叫」行程。

想怎麼玩？由你決定！

The Calling呼叫音樂節，今年樂迷最期待的音樂現場演出，不只是音樂節，更是到處都好玩，呼叫市集滿足你的吃喝玩樂，想酷、想廢、想玩都在呼叫音樂節。The Calling’25｜More Than Music —呼叫久違的你，想聽就來！

【呼叫音樂節The Calling】

日期：2025年11月1至2日

時間：12:00-22:00

地點：新北市大都會公園

指導單位：新北市政府文化局

- 盲鳥雙日 ｜NT$1,980（Sold out）

- 早鳥雙日 ｜NT$3,380（Sold out）

- 預售單日 ｜NT$2,380 （熱賣中）

- 預售雙日 ｜NT$3,980 （熱賣中）

- 演出陣容 ｜陳綺貞、田馥甄、魏如萱、告五人、老王樂隊、甜約翰、VH、I Mean Us、HUSH、麋先生、蘇珮卿、Tizzy Bac、回聲樂團、柯智棠、康士坦的變化球、Hello Nico、恐龍的皮、黃玠瑋、JADE、南西肯恩、好樂團、hue、庸俗救星、Andr、吳獻、莉莉周她說、胡凱兒、公館青少年、LAWA、同根生、百合花、楊肅浩、黃宇寒、眠腦、泥灘地浪人、芒果醬 Mango Jump ft.阿基里斯的弦樂大復仇、倒車入庫 R.I.G、固定客、DIZLIKE、P!SCO... And More

KKTIX購票網址：https://pse.is/calling2025

呼叫音樂節粉絲專頁：https://www.facebook.com/taiwancallingfestival