初孟軒配對徐鈞浩…樹林結婚「女星證婚被甜翻」　牽手放閃照曝光

記者黃庠棻／台北報導

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱：好好吃飯2）將於11月1日在公視+上架，故事從第一季的一人療傷餐桌延伸為第二季的民宿療癒飯桌，本季不再只是排解孤單時的一道料理，而是探索伴侶關係中的酸甜苦辣，從兩人一起吃飯時的互動，帶出每段感情的保鮮狀態。

▲初孟軒和徐鈞浩在《就算一個人也可以好好的吃飯2》結婚。（圖／公視+提供）

初孟軒飾演內斂理性的「布朗尼」、徐鈞浩飾演感性衝動的「紅豆泥」，李玲葦飾演的艾蜜莉在劇中成為這對「尼泥CP」的證婚人，她笑說「我原本不是腐女，但這次真的嗑到了，他們太有愛了！」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部將於11月11日在公視+上線。

初孟軒與徐鈞浩為了在《好好吃飯2》飾演「尼泥CP」，兩人從第一天見面就密集討論角色個性與相處邏輯，徐鈞浩形容「我們的婚禮很戲劇性，我想，紅豆泥就是那個需要被保護的女王，而布朗尼是那位最忠誠的騎士。」

初孟軒則表示常常在對戲時被紅豆泥的可愛反應逗笑「真的有時候會笑場。」但同時也很快建立起屬於兩人之間的默契「我們從相遇、為什麼相愛，到現在的婚姻狀態都有聊過。布朗尼是一個有很多不安的人，而紅豆泥像一塊拼圖，讓他不再迷惘。」

初孟軒談到這次詮釋《好好吃飯2》中多元情感的角色，認為「規則是人定的，情感才是最核心的部分。我著重的是兩人之間情感的碰撞與交流，並不是要去演一個『特殊』的情侶。」

徐鈞浩則是第一次挑戰性格氣質如此高張力的角色，台詞感性奔放，讓他演出備感難度，更擔心落入刻板印象或不小心醜化角色，但他成功用自己的方式詮釋這位任意釋放情感的「女王」，笑說「這個女王很可能會因為一句衝動的話，走到意想不到的境地，演起來很痛也很過癮。」

《好好吃飯2》女主角李玲葦在劇中擔任「尼泥CP」的證婚人，她不只戲裡見證兩人婚姻，戲外也見證初孟軒和徐鈞浩的好默契，她笑說「這兩個人定裝拍攝時就超有火花，明明沒合作過，卻像認識十年一樣有默契！」她也大讚兩位演員活力滿點「大家一聊起來就嗨到回家喉嚨都沙啞。這是我第一次不是從劇本，而是從現場第一排直接『嗑到』一對CP，真的超級無敵合！」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》全新一季不只有一人獨享的靜謐時光，更有關於陪伴、告白與成長的多重戀愛篇章，邀請觀眾一起在餐桌上療癒孤單、打開心房。《好好吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部將於11月11日在公視+上線。