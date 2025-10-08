獨／最後對話曝！顏正國堅強報平安　好友聽語音當場淚崩揭他遺願

▲蕭炤和理事長（中間）跟顏正國在疫情期間一起送酒精給警政單位。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

男星顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲。這位從影多年的男星，演過叛逆少年、正義硬漢，也活成許多人眼中「真男人」的樣子，他的離開讓演藝圈與影迷群起震撼與不捨。事實上，他最後一次公開露面是在9月20日「斗六極限飛馳嘉年華」活動上，他身體雖虛弱，仍堅持出席、親切揮手，留下珍貴的最後畫面。

活動主辦單位「台灣國際汽機車運動競技交流協會」理事長蕭炤和是顏正國十多年的好友，談起這段兄弟情，他的聲音一度哽咽，「那天他明明已經很虛弱，卻還錄了一段語音關心我罹癌的父親，語氣很溫柔，跟平常那個鐵漢完全不一樣。他說，『你要先顧家裡的老人家，把家裡顧好，我還很好，還OK，感謝你』，那是我們最後一次對話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭炤和理事長透露跟顏正國生前最後的語音對話。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蕭炤和理事長跟顏正國是多年好友，一起努力要把賽車變成運動。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蕭炤和回憶，兩人結識多年，顏正國不只在鏡頭前硬漢，私下更是一個重情重義的人，疫情期間，他們常一起跑遍全台捐酒精、送口罩，「他從不談錢，也從不計較，五年來出席活動從沒要過一毛錢，連車馬費都不要。他只會笑著說『兄弟，你做對的事，我就陪你』，這句話我一輩子都忘不了。」

他更透露，有一年太太生日，顏正國特地親筆寫下「家和萬事興」四字墨寶，馬上從台北送到高雄，那份心意，如今成了他最珍貴的紀念。



蕭炤和說，9月在賽車場開幕那天，顏正國臉上重新浮現出少年時的笑容，「那是他最亮的樣子，有人說，有福氣的人離開時，會回到小時候的模樣，那是一種涅槃的重生，我相信他現在在天堂看著我們。」

▲顏正國送給蕭炤和妻子的墨寶「家和萬事興」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他語氣轉為堅定，「明年我們協會有一場大比賽，我一定會帶著他的名字、他的精神，一起完成，讓所有人記得他曾經為夢想努力到最後一刻。」

蕭炤和還透露，顏正國原本答應要再寫一幅字送給斗六市長林聖爵，「我跟他說不急，他笑說好，結果那就成了他的遺願之一」，這段話說完，他沉默了幾秒，只留下一句，「有些兄弟，不在了，卻永遠都在心裡。」