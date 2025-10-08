YTR「嘟嘟人」Ian花蓮救災曝暖心幕後！　頻道一季收入全捐出再盡心力

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber「The DoDo Men嘟嘟人」成員Ian日前獨自前往花蓮災區幫忙，即便全身污泥、雨鞋裡泡滿水，他依然覺得值得，「很開心我可以付出一點點來讓這裡趕快變好。」他事後向《ETtoday星光雲》分享親眼所見的經歷，團隊也證實這一季（3個月）的頻道收益也已經捐給幫助復原花蓮的基金會。

▲Ian日前去花蓮救災。（圖／Instagram／ilee0223）

提及為何會決定去花蓮救災？Ian說：「一開始也是在網路上看到新聞，看到好多從山上沖下來的水、還有災民受訪的影片，覺得自己身為一個台灣人，台灣發生這麼難過的事，想出一份力幫忙。」不過，他說原本一度買不到火車票，在網路上刷了2小時才買到，「心裡很著急，一邊也在看有沒有其他方式可以抵達，很感謝有票可以讓我去幫忙。」

lan抵達現場就被氛圍震撼，看見車子被土全部覆蓋著，馬路有的也都只剩下一半，直呼心中百感交集。他也分享被分配到一個中藥行幫忙，20個人幾乎7成都是女生，從大學生到60多歲的大哥大姐都有，「我自認為練過鐵人三項，體力應該不算太差，我都覺得非常累了，相信其他人也一定是，有看到大姐其實已經面有難色，但還是沒有停下來，感覺是用最後一分力氣在挖土，大家都好善良跟團結。」

他因為沒有帶到換洗衣物，大家也都一起幫他想方法，見到台灣人善良的一面，讓他也相當感動，「有的幫我充水，有的去幫我找毛巾，真的好感動！」





▲Ian跟民眾一起清理污泥。（圖／Instagram／ilee0223）

「The DoDo Men嘟嘟人」團隊向來熱衷於幫助弱勢，頻道每一季會固定把收益捐給需要的組織跟單位，而證實這一季的收益捐給幫助復原的基金會，目前已經捐款完成，