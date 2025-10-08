首主持就問鼎廣播金鐘3獎！　拷秋勤主唱激動到失眠

▲ 拷秋勤樂團主唱「朱皮」朱品諭與金曲入圍歌手聖代聯手主持。（圖／客委會提供）



記者翁子涵／台北報導

第60屆廣播金鐘獎將於10月11日揭曉，講客廣播電台創新節目《音樂大亂鬥》一鳴驚人，勇奪「類型音樂節目獎」、「節目主持人獎」及「企劃編撰獎」三項大獎入圍肯定，為客語廣播寫下新頁，由拷秋勤樂團主唱「朱皮」朱品諭與金曲入圍歌手聖代聯手主持，加上企劃阿儒，節目團隊實力堅強，朱皮坦言入圍消息公布時興奮到不行，前一晚輾轉難眠，如今更是樂得睡不著覺。

節目一大亮點便是街訪聽眾的「真心毒舌評語」，朱皮曾用心改編經典歌曲，卻遭路人直言「聽不懂」、「毫無感覺」，讓他直呼受傷，然而，節目也不乏爆笑時刻，阿儒訪問一位小弟弟，弟弟選出最愛朱皮的歌，卻對聖代的作品疑惑發問：「這在唱什麼啊？」聖代幽默自嘲：「小孩最誠實！」這段童言童語成為節目最難忘的笑點之一。

朱皮與聖代首次主持廣播節目便獲金鐘入圍，回顧這段歷程，朱皮曾因音樂收入不穩，生活拮据，幸得多年女友細心留意客家電台徵才資訊，他從幕後職員做起，一步步展現主持與音樂實力，終獲金鐘肯定，朱皮感性感謝女友與台長給予機會，讓他能企劃出這檔「前所未有」的節目，被問及紅毯幸運物，他斬釘截鐵：「女朋友是一定會去的！」

客委會表示，臺灣是多元文化社會，文化要被看見，也要好看。近年持續支持與推動兼具文化厚度與娛樂性的廣播、影視與跨域內容，鼓勵創作者以創新語彙與大眾溝通，把客家語言與生活美學帶進主流收聽收視場域。《音樂大亂鬥》獲三項入圍，不僅肯定節目團隊的專業實力，更展現客語內容創新與公共價值的可見度，帶動國際客流文化風潮。

