羅賓威廉斯AI影片瘋傳　女兒怒轟：消費逝者有夠噁心

▲圖為2009年的薩爾達威廉斯（左）與羅賓威廉斯（右）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國演員兼導演薩爾達威廉斯（Zelda Williams）近日在社群媒體上再度公開呼籲大眾，停止製作及轉傳，以人工智慧（AI）技術重現其父親、2014年自縊身亡的傳奇喜劇男星羅賓威廉斯（Robin Williams）的影片，並以「噁心」（gross）與「令人不安」（disturbing）來形容這些內容，強調這樣的行為既不尊重往生者，也令家人不堪其擾。

據英國網媒《UNILAD》報導，現年36歲的薩爾達於6日透過Instagram限時動態發表聲明，語氣激動地寫道：「拜託，不要再傳AI生成的爸爸影片給我了。請不要以為我想看，或以為我能理解，我既不想，也不會理解。如果你只是想惡意挑釁，我看過更糟的，我會封鎖你然後繼續過我的生活。若你還想要一點體面，請停止這樣對待他、我，以及所有人。這種事太愚蠢了，浪費時間與精力。而且，相信我，這絕對不是他想看到的事。」

薩爾達同時抨擊網路上日益氾濫的AI名人模仿風潮，指出這種技術並非藝術創作，而是對人類記憶與文化的扭曲與消費，「看到真實人物的影像遺產，被簡化成『這看起來有點像他、聲音也差不多』的東西，只為了讓別人製作那些可怕的TikTok木偶秀，真是讓人瘋狂。」她進一步批評：「你們不是在創作藝術，而是在用人類的生命、藝術與音樂的歷史，製造出噁心、過度加工的熱狗，然後強行塞給別人，希望能換來讚數，真噁心。」

此外，她更反駁「AI代表未來」的說法，認為人工智慧只是在「回收與反芻」既有內容，並非創造，「這就像1條由資訊內容組成的人形蜈蚣（Human Centipede of content），後面的人毫無思考地吞下前面大出來的東西，而前面的人則一邊消費、一邊大笑。」

事實上，這並非薩爾達首次對AI議題表達憂慮。早在2023年「演員工會—美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）罷工期間，她就曾公開批評AI生成影像對演員權益的侵害，特別是那些已逝藝人的形象被「未經同意的使用」。當時的她指出：「多年來，我親眼見證許多人想訓練AI模型，去重建那些已無法表達意見的演員，例如我的父親。這不是假設，而是正在發生的真實現象。」

她還形容AI版羅賓威廉斯是「令人極度不安的存在」，即使在最好的情況下，也不過是對偉大人物的「拙劣模仿」；而在最壞的情況下，則是「駭人聽聞的科學怪人式怪物（Frankensteinian monster）。」

