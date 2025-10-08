肺腺癌奪5藝人命！顏正國50歲驟然離世　文英、鳳飛飛病況惡化快

記者陳芊秀／綜合報導

男星顏正國於7日因肺腺癌病逝，享年50歲，消息一出，不僅震驚影視圈，也讓無數影迷陷入悲傷。肺腺癌再度引發大眾重視，而過去已有4位藝人都因罹患肺腺癌離世。

▲顏正國離世震撼演藝圈。（圖／ETtoday資料照）

文英（1936年—2009年）

▲文英。（圖／稻田電影工作室提供）

資深藝人文英有「國民阿姨」之稱，以其爽朗親切的草根形象深植人心，1995年更憑藉電影《熱帶魚》中，完美詮釋鄉土婦女一角，勇奪金馬獎最佳女配角，其中一段「飆國罵」的片段，至今仍在網路上瘋傳。她在2009年2月確診罹患肺腺癌第三期，儘管積極治療，最終仍在同年8月因癌細胞擴散至腦部，引發敗血症病逝，享壽72歲，從確診罹癌到離世僅半年。

鳳飛飛（1953年—2012年）

▲鳳飛飛。（圖／左右文化提供）

一代巨星「帽子歌后」鳳飛飛，在1970年代叱吒風雲，是橫跨主持、歌唱、戲劇三棲的頂級藝人，在全亞洲享有無可取代的地位。事業如日中天的她，2001年5月在一次練唱過程中察覺異樣，進而發現罹患肺腺癌，隨即毅然中斷已籌備多時的小巨蛋演唱會，專心抗癌。然而，在與病魔搏鬥一年後，她仍因病情惡化，於2012年1月病逝香港，享年58歲。她從發現罹癌到病逝大約8個月，而且她2009年離世的丈夫也是因為罹患肺腺癌而離開。

孫越（1930年—2018年）

▲孫越 。（圖／金馬執委會提供）

資深藝人孫越演反派角色起家，到奪得金馬影帝以及後來成為家喻戶曉的「孫叔叔」，在演藝圈與公益領域都留下了深刻的印記。他早年在電影、綜藝上表現傑出，1983年參加一次「送炭到泰北」的公益活動，直視生死從此改變人生觀，逐漸減少螢幕演出，並於1989年息影，全心投入公益活動。他2007年被診斷出罹患肺腺癌初期，在積極抗癌11年，仍長期受慢性阻塞性肺病（COPD）所苦，2018年因敗血症合併多重器官衰竭離世，享壽87歲。

汪建民（1968年—2024年）

▲汪建民。（圖／記者黃克翔攝）

資深演員汪建民早年因在《台灣靈異事件》中飾演「鐵頭警官」而廣為人知，硬漢形象深植人心。然而，他自2013年起便屢屢因欠債糾紛登上新聞版面，演藝事業大受打擊。在2023年淡出演藝圈後，他才在受訪時透露自己已罹患肺腺癌末期，隔年8月便與世長辭，由親妹妹證實噩耗，享年56歲。